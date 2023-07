Darmstädter Kinderkliniken mit neuer Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Dr. Bernhard Lettgen war bisher alleiniger ärztlicher und kaufmännischer Geschäftsführer der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margret. Seine Nachfolge als Geschäftsführung übernimmt nun Andreas Hofmann. Dr. Sebastian

Becker wird Leitender Ärztlicher Direktor:

Neuer Geschäftsführer Andreas Hofmann

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Struktur und vor allem die Größe der

Darmstädter Kinderkliniken deutlich verändert. Deshalb entschieden die beiden

Gesellschafter der Kinderkliniken, das Alice-Hospital Darmstadt und das

Klinikum Darmstadt die Führungsebene breiter aufzustellen, um den zukünftigen

Herausforderungen gerecht zu werden. So übernimmt Andreas Hofmann ab dem 01.

März 2021 die Geschäftsführung der Darmstädter Kinderkliniken. Der 43-jährige

war bisher Geschäftsführer des St. Marien Krankenhaus Lampertheim. Davor

arbeitete er viele Jahre als Verwaltungsdirektor am Agaplesion

Elisabethenstift. Der Familienvater ist studierter Betriebswirt und lebt in

Dietzenbach. „Viele Kollegen auf dem Alice-Campus kenne ich noch aus meiner

Zeit am Elisabethenstift. Auf die neue Aufgabe freue ich mich sehr. Dr. Lettgen

hinterlässt ein Haus mit Leuchtturmcharakter für die gesamte Region. Dies gilt

es in der neuen Führungsstruktur weiter zu entwickeln und auch in seinem Sinne

fortzuführen,“ so Hofmann.

Als Leitender Ärztlicher Direktor wird Dr. Sebastian Becker ab dem 01. Juli

2021 die medizinische Gesamtverantwortung für die Kinderkliniken übernehmen.

Dr. Becker ist pädiatrischer Pneumologe, Allergologe und Gastroenterologe und

seit 2015 Oberarzt an den Darmstädter Kinderkliniken. Der im Alice-Hospital

geborene Darmstädter hat als Assistenzarzt im Klinikum Darmstadt gearbeitet

bevor er seine Facharztausbildung an den Kinderkliniken absolvierte. Der

Familienvater freut sich auf die zukünftige Aufgabe: „Ich trete in große

Fußstapfen, doch kenne ich aus meiner Zeit als Oberarzt das ärztliche und

pflegerische Team und bin zuversichtlich, dass wir die Klinik gemeinsam in eine

gesunde Zukunft führen werden.“

"Wir sind der Auffassung, dass die Kinderkliniken wirtschaftlich und

medizinisch sehr gut aufgestellt sind und die in den Kinderkliniken tätigen

Ärzte eine hohe Kompetenz haben, die wir weiterhin nutzen wollen,“ so Marcus

Fleischhauer, kaufmännischer Geschäftsführer Alice-Hospital. Der

Geschäftsführer des Klinikums Darmstadt Clemens Maurer ergänzt: „Dr. Becker

kennt die Kinderkliniken sehr gut und genießt das Vertrauen der Gesellschafter,

die Kliniken in der neuen Struktur medizinisch weiterzuentwickeln.“

Bis zum 01. Juli übernimmt der bisherige Stellvertretende Chefarzt Dr. Andreas

Winter kommissarisch die Ärztliche Leitung der Kinderkliniken.

Oberbürgermeister Jochen Partsch hat am Freitag (26.) die Silberne

Verdienstplakette der Wissenschaftsstadt Darmstadt, eine der höchsten

Auszeichnungen, die die Stadt zu vergeben hat, an Dr. med. Bernhard Lettgen,

langjähriger Leiter der Kinderkliniken, verliehen.​

Prof. Dr. Nawid Khaladj hat im Namen der Gesellschafter Dr. Lettgen für seine

exzellente Arbeit gedankt.

In seiner Laudatio hob Partsch die außerordentliche Leistung Lettgens für die

medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Darmstadt heraus: „Herr

Dr. Lettgen hat sich durch seine Arbeit als Chefarzt der Kinderkliniken

Prinzessin Margaret auf außerordentliche Weise für die kleinsten und kleinen

Darmstädter und damit das Gemeinwohl unserer gesamten Stadtgesellschaft

engagiert. Seinem hoch professionellen, zielstrebigen und unermüdlichen Einsatz

haben wir es zu verdanken, dass die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt

umfassend medizinisch versorgt werden."

Quelle: Pressemitteilung, 01.03.2021