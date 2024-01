Das Agaplesion Allgemeine Krankenhaus Hagen hat eine neue Verwaltungsleiterin (Pressemitteilung).

Das Agaplesion Allgemeine Krankenhaus Hagen hat eine neue Verwaltungsleiterin: Gloria Anheuser übernimmt die Position, die im Rahmen von Umstrukturierungen in der Krankenhausleitung neu geschaffen wurde und folgt damit dem ehemaligen Kaufmännischen Direktor Arnd Kretschmann nach, der sich beruflich neu orientiert und das Haus verlassen hatte.

„Wir haben mit Frau Anheuser eine versierte Kollegin gefunden, die das AKH schon bei Aufnahme in den

Agaplesion-Konzern vor einigen Jahren begleitet hat und der die Strukturen vor

Ort sehr gut bekannt sind“, freut sich der Medizinische Geschäftsführer, Dr.

med. Andreas Schroeder, über die „Neue“ im Team, die eigentlich gar keine

„Neue“ ist.

Nach dem Studium der Medizin-Ökonomie in Köln war die Bad Kreuznacherin

(Rheinland-Pfalz) in verschiedenen Positionen innerhalb des

Agaplesion-Konzerns, unter anderem als Assistentin der Geschäftsführung und

Vorstandsassistentin, tätig, bevor die heute 34-Jährige die Leitung des

Integrationsmanagements übernahm und in dieser Funktion die Einbindung des AKHs

in den Gesundheitskonzern aus Frankfurt begleitete. Danach sei sie dann einfach

beruflich in der Stadt an der Volme geblieben, blickt Gloria Anheuser lachend

zurück. So arbeitete die passionierte Sportlerin zuletzt als Leitung des

Bereiches Organisationsentwicklung am AKH. „Ich freue mich auf die neuen

Aufgaben, die auch eine Weiterentwicklung meiner bisherigen Tätigkeit sind“, so

Anheuser. Der aktuelle Fokus ist dabei klar: Die Maßnahmen und

Prozessveränderungen, welche für das Jahr 2020/2021 geplant sind, trotz der

aktuellen Corona-Pandemie gemeinsam mit den Mitarbeitern des AKH umzusetzen,

„um unsere Patientinnen und Patienten heute und auch in Zukunft bestmöglich

versorgen zu können.“

Weitere Informationen über das AGAPLESION ALLGEMEINE KRANKENHAUS HAGEN finden

Sie im Internet unter: www.akh-hagen.de



Das AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN ist mit 486 Betten das größte

Krankenhaus an einem Standort in Hagen und bietet seinen Patienten mit 18

Fachabteilungen und Schwerpunkten sowie diversen Kompetenzzentren die größte

Disziplinenvielfalt unter einem Dach. Diese Größe und Leistungsfähigkeit setzen

unsere Mitarbeiter Tag für Tag in eine dem Patienten zugewandte Fürsorge und

Menschlichkeit um. Im Rahmen des Versorgungsauftrages werden bei uns jährlich

rund 22.000 Patienten stationär behandelt.

Das AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN ist als akademisches

Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum anerkannt. Mit unserer

Berufsfachschule bieten wir jungen Menschen darüber hinaus die Möglichkeit

einer modernen Ausbildung im pflegerischen Bereich.

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main

von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche

Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und

Wett-bewerbssituation zu stärken.

Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 23

Krankenhausstandorte mit über 6.300 Betten, 38 Wohn- und Pflegeeinrichtungen

mit über 3.000 Pflegeplätzen und zusätzlich 885 Betreuten Wohnungen, vier

Hospize, 34 Medizinische Versorgungszentren, 16 Ambulante Pflegedienste und

eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet AGAPLESION an 15 Standorten im

Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. Mehr als 19.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sorgen für eine patientenorientierte Medizin und Pflege nach

anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden über eine Million Patienten

versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen

betragen über 1,2 Milliarden Euro.

Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche

Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG

fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patienten, Bewohner

und Mitarbeitenden als Maßstab für ihr Handeln.

Quelle: Pressemitteilung, 07.05.2020