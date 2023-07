Das Klinikum Altenburger Land war 2021 wirtschaftlich erfolgreich (Presseinformation).

Geschäftsführerin Dr. Gundula Werner zieht im dritten Sommer nach Beginn der Pandemie das Resümee: „Corona hat so viel verändert. Selbst wenn es mal vorbei sein sollte, wird es nie wieder,

wie es mal war. Wir sind sehr froh, das Jahr 2021 wirtschaftlich erfolgreich abgeschlossen zu haben“ zeigte sie sich zum

jüngsten Pressegespräch erleichtert.

Das Klinikum Altenburger Land (KAL) konnte mit einem Plus von 500 T€ das Jahr

abschließen, auch alle Tochtergesellschaften weisen ein positives Ergebnis aus.

Im Klinikum Altenburger Land wurden 2021weniger Patienten behandelt, als in

2020. Dies lag zum einen an der Corona-Pandemie, aber auch an

Personalengpässen. Unter anderem die Ausgleichszahlungen haben verhindert, dass

das KAL in finanzielle Schieflage geriet.

Derzeit werden 10 Corona- Patienten hier behandelt, zwei von ihnen auf der

Intensivstation.

Impfpflicht

Die Einführung der Impfflicht für alle Mitarbeitenden war auch für das KAL

verbunden mit einem riesigen bürokratischen Aufwand. „Ich halte die Impflicht

für völlig falsch und inhaltlich nicht vertretbar“ meint Dr. Werner. Vor dem

Hintergrund, dass geimpfte Mitarbeitende Patienten nicht anstecken können, wäre

eine Impflicht vertretbar gewesen. Dies sei jedoch nachweislich nicht der Fall.

Im KAL sind deutlich mehr als 90 % der Mitarbeitenden geimpft bzw. genesen. Es

ist nicht bekannt, dass durch das Gesundheitsamt bisher Bußgelder oder

Betretungsverbote ausgesprochen wurden.

Kindergarten „Bärenstark“

Ursprünglich sollte der Kindergarten am KAL einen Anbau erhalten. Dieses

Vorhaben ist gestoppt. Einerseits ging in den letzten Jahren der Bedarf an

Kindergartenplätzen zurück. Weitere Gründe sind in den rasch steigenden

Baupreisen sowie den begrenzten Kapazitäten der Baufirmen zu suchen.

Notaufnahme

Am 13. Januar 2020 wurde der vollständige Antrag auf Fördermittel beim

Sozialministerium gestellt. Bisher konnte mit dem Bau der verbreiterten Zufahrt

begonnen werden, die jetzt fast fertig ist. Die weiteren Fördermittel stehen

weiter aus. Der Betrieb der Notaufnahme ist davon jedoch nicht behindert.

Investitionen

2,3 Mio.€ wurden 2021 im KAL investiert. Hauptsächlich zu Buche schlug dabei

die Einführung der elektronischen Patientenakte. Die Einbindung aller Bereiche

und Stationen sowie die Einbindung der Medizintechnik war höchstwahrscheinliche

die umfangreichste Aufgabe bisher, die 2021 soweit abgeschlossen wurde. Weitere

Anbindungen sind bereits in Arbeit.

Datensicherheit

Wie alle anderen Unternehmen auch ist auch in Krankenhäusern die

Datensicherheit durch kriminelle Angriffe gefährdet. Mitarbeitende in der

IT-Abteilung beobachten diesen Bereich sehr aufmerksam. Ohne ständige

Investitionen in Hard- und Software wäre die Datensicherheit nicht mehr

gegeben.

Da IT-Experten zu den gefragtesten Fachleuten am Arbeitsmarkt gehören, bildet

das KAL selbst in diesem Bereich aus.

Planung

Die Notaufnahme ist momentan das größte geplante Projekt. Wenn es damit

losgeht, werden viele Kapazitäten im KAL gebunden sein.

Eine Umgestaltung im Kreissaal ist außerdem in Vorbereitung, um es werdenden

Eltern rund um die Geburt noch etwas schöner zu machen. Die Planungen dazu

laufen derzeit.

Momentan sieht sich das KAL mit Entwicklungen konfrontiert, die nicht absehbar

sind. Die steigende Inflation zwingt zu großer Vorsicht beim Ausblick auf das

laufende Jahr.

Quelle: Presseinformation, 08.07.2022