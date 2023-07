Das Klinikum Vest baut seine Geschäftsführung aus

Klinikum Vest: Neue Geschäftsführungsstruktur soll Zukunftsherausforderungen meistern (Pressenachricht).

Zum 1. Januar 2023 stellt die Klinikum Vest GmbH ihre Geschäftsführung auf breitere Füße. Künftig vertreten Geschäftsführer Norbert Vongehr und Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Christian Atzpodien als Doppelspitze die Belange des Unternehmens. Sarah Otte ergänzt die Geschäftsleitung als

Krankenhausdirektorin und Prokuristin, Sönke Thomas als Kaufmännischer Direktor und Prokurist.

„Der Krankenhausplan NRW und die geplante Krankenhausreform des

Bundesgesundheitsministeriums werden die Krankenhäuser in den kommenden Jahren

vor große strategische Herausforderungen stellen“, sagt der designierte

Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Christian Atzpodien. „Mit unserer neuen Struktur

in der Geschäftsführung sehen wir uns gut aufgestellt, diese im Sinne unseres

Hauses zu meistern.“

Norbert Vongehr, bisher Krankenhausleiter der Paracelsus-Klinik Marl, Prokurist

und Stellvertreter des Geschäftsführers, betont die Vorteile für die

Weiterentwicklung beider Standorte: „Wir sind ein Klinikum und jedes der beiden

Häuser ist Portal für das Gesamtkrankenhaus. Durch die Erweiterung der

Geschäftsführung werden wir an beiden Standorten handlungsstärker, schneller

und effizienter. Das ist gut für die Verbesserung der Versorgung unserer

Patienten, unsere Mitarbeiter und die Weiterentwicklung unserer Häuser.“

Um das operative Tagesgeschäft in beiden Krankenhäusern kümmert sich

Krankenhausdirektorin Sarah Otte. Zuletzt als Krankenhausleiterin für das

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen zuständig, übernimmt sie nun die

Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung und den konstanten

medizinischen Fortschritt beider Standorte. „Wir verstehen uns als ein Haus mit

gemeinsamen Standards. Unsere Fachkliniken arbeiten hausübergreifend

reibungslos zusammen, viele Kliniken sind an beiden Standorten vertreten“, so

die 40-Jährige. „Vor diesem Hintergrund ist es nur von Vorteil, die Leitung

beider Häuser aus einer Hand zu organisieren.“

Anfang Dezember verabschiedete der Aufsichtsrat die neue Struktur der

Geschäftsführung und berief Dr. Hans Christian Atzpodien, Norbert Vongehr und

Sarah Otte zum 1. Januar 2023 in ihr jeweilig neues Amt. Zu diesem Anlass

sprach Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Schlüter sein Vertrauen aus: „Das

Führungsteam des Klinikums Vest ist in den vergangenen drei Jahren eng

zusammengewachsen und hat in dieser Konstellation das Klinikum mit Bravur durch

schwere See gesteuert. Der Erfolg gibt den dreien Recht und wir als

Aufsichtsrat sind stolz, den gemeinsamen Weg durch ihre Bestätigung in den

neuen Ämtern konsequent fortzuführen.“

Quelle: Pressenachricht, 27.12.2022