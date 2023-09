Das Universitätsklinikum Würzburg bekommt einen neuen Ärztlichen Direktor (Pressemitteilung).

Wissenschaftsminister Bernd Sibler dankt scheidendem Ärztlichem Direktor für engagierte Arbeit und begrüßt Nachfolger. Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) bekommt zum 1. Januar 2021 einen neuen Ärztlichen Direktor: Prof. Dr. med. Georg Ertl übergibt sein Amt an seinen Nachfolger Prof. Dr Jens Maschmann. Wissenschaftsminister Bernd Sibler dankte

dem scheidenden Ärztlichen Direktor für seinen großen Einsatz und begrüßte

zugleich den künftigen.

„Prof. Dr. Georg Ertl ist ein herausragender Wissenschaftler und

Klinikdirektor“

Wissenschaftsminister Bernd Sibler würdigte Professor Ertl als „Mediziner aus

Leidenschaft“ und als „herausragenden Wissenschaftler und Klinikdirektor, der

auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Klinikumsvorstands Maßstäbe

gesetzt hat.“ Der Minister betonte:„Professor Ertl hat während seiner

fünfjährigen Amtszeit die Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Würzburg

maßgeblich geprägt, er hat in vielerlei Hinsicht für die Würzburger

Universitätsmedizin Großes geleistet.“ Die Errichtung des Deutschen Zentrums

für Herzinsuffizienz bleibe mit seinem Namen ebenso verbunden wie der Aufbruch

des Universitätsklinikums Würzburg auf das ‚Erweiterungsgelände Nord‘. Dafür

seien in Professor Ertls Amtszeit die entscheidenden Weichen gestellt worden.

Minister Sibler habe in ihm stets einen verlässlichen und konstruktiven Partner

des Freistaats gefunden. „Im letzten Jahr seiner fünfjährigen Amtszeit hat

Professor Ertl als hochprofessioneller Krisenmanager das Universitätsklinikum

Würzburg in der Corona-Pandemie geführt. Damit hat er uns zu jedem Zeitpunkt

tief beeindruckt. Ich wünsche ihm einen erfüllten Ruhestand und bin sicher,

dass er die Fachdisziplinen, in denen er an führender Stelle präsent ist,

weiter prägen wird.“

Prof. Dr. Georg Ertl wirkte nach seinem Medizinstudium in Mainz und Graz als

Arzt und Professor an den Universitäten Würzburg und Heidelberg. 1999 kehrte

der profilierte Kardiologe als Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor nach

Würzburg zurück. Am 1. Januar 2016 übernahm er für fünf Jahre das Amt des

Ärztlichen Direktors des Universitätsklinikums. Der mehrfach ausgezeichnete

Wissenschaftler ist u.a. Mitglied der Leopoldina – Nationale Akademie der

Wissenschaften, des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer und der

Deutschen Herzstiftung.

„Prof. Dr. Jens Maschmann ist ausgezeichneter Wissenschaftler und erfahrener

Klinikmanager“

„Jeder Abschied bedeutet zugleich einen Neuanfang. In diesem Sinne freue ich

mich auf die Zusammenarbeit mit dem künftigen Ärztlichen Direktor Prof. Dr.

Jens Maschmann. Mit ihm konnten wir einen ausgezeichneten Wissenschaftler und

zugleich einen erfahrenen Klinikmanager gewinnen. Seine Erfahrungen aus der

langjährigen Tätigkeit als Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums

Jena werden der Würzburger Universitätsmedizin gerade in der aktuellen

Situation zugutekommen. Ich wünsche ihm einen guten Start in dieser sehr

herausfordernden Pandemiezeit und ein erfolgreiches Wirken als Ärztlicher

Direktor des Universitätsklinikums Würzburg“, heißt Wissenschaftsminister

Sibler den Nachfolger an der Spitze des UKW willkommen.

Professor Dr. Maschmann war nach seinem Medizinstudium in Tübingen und Bordeaux

zunächst als Kinderarzt an den Universitätskliniken Tübingen und Würzburg

tätig. In der Folgezeit arbeitete er an verschiedenen Kliniken innerhalb und

außerhalb der Hochschulmedizin und habilitierte sich im Fach Kinderheilkunde.

Seit November 2014 war er hauptamtlicher Medizinischer Vorstand des

Universitätsklinikums Jena.

Quelle: Pressemitteilung, 22.12.2020