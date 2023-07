Regiomed-Klinikum Coburg: Phänomenal hohe Förderkulisse für den Neubau (326 Mio. EUR von 430 Mio. EUR) (Pressenachricht).

Gut sieben Monate hat man am Klinikum Coburg, bei REGIOMED und dem Krankenhausverband auf diese Nachricht gewartet. Mitte Dezember wurde der Antrag zur Aufnahme in das Krankenhausbauprogramm gestellt. Mit der Ministerial-Entscheidung über die Auszahlung der Mittel ist

ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Neubaus erreicht worden. Der Neubau des Klinikum Coburg wird mit knapp 76 % gefördert (326 Mio. EUR von 430 Mio. EUR).

Eine solch hohe Förderkulisse ist im Vergleich zu anderen Bundesländern

phänomenal. In Bayern werden die Fördermittel auch um den Baukostenindex

dynamisch fortgeschrieben.

Alexander Schmidtke, Hauptgeschäftsführer der REGIOMED-KLINIKEN GmbH freut sich

sehr über die Zusage des Freistaates. „Die Zusage zum Neubauvorhaben ist

Wertschätzung und Anerkennung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Klinikums Coburg und eine ermutigende Perspektive für eine moderne medizinische

Versorgung in der ganzen Region“, so Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke.

„An dem Antrag auf Vorwegfeststellung haben viele entscheidend mitgewirkt. Ich

bin stolz auf diese „Mannschaft“, die mit Leidenschaft und Kompetenz ans Werke

geht und das ist auch notwendig, denn jetzt geht die Arbeit erst richtig los“,

so Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke.

Der Neubau des Klinikums Coburg stellt ein Leuchtturmprojekt für die

medizinische Versorgung der gesamten Region dar. In der Gemeinschaft des

REGIOMED-Verbundes ist es möglich, dass größere Gesundheitseinrichtungen in

Zusammenarbeit mit kleineren Institutionen ein breit gefächertes

Leistungsportfolio aufstellen, so dass für die Region eine medizinische

Expertise analog eines Schwerpunktversorgers verankert werden kann. Eine

Win-Win Situation für alle Seiten: abgestimmte Leistungsbereiche,

standortübergreifende Zusammenarbeit und über die Sektorengrenzen hinweg

abgestimmte Behandlungen sichern den rund 350.000 Bürgern die Versorgung vor

Ort, die Einrichtungen profitieren von Patienten aus benachbarten Regionen und

die Träger erhalten mit den Standortzusagen einen wesentlichen Baustein für

eine attraktive zukunftsorientierte Versorgungslandschaft.

Mit der Entscheidung des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege für

den Neubau des Klinikums Coburg geht die Erfolgsgeschichte für die Region

weiter. Eine Zusage zu einem umfassenden Neubau eröffnet dem Klinikverbund

dadurch mannigfaltige Möglichkeiten den Neubau zukunftsorientiert zu planen und

die künftige Patientenversorgung vorzudenken.

Quelle: Pressenachricht, 12.07.2022