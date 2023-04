Aus dem KMG Klinikum Mitte mit den Standorten in Kyritz, Pritzwalk und Wittstock wird das KMG Klinikum Nordbrandenburg (Medienmitteilung).

Zum KMG Klinikum Mitte gehören die KMG Kliniken Kyritz, Pritzwalk und Wittstock. Krankenhausplanerisch bilden die drei Häuser auch heute schon ein Krankenhaus. Ende März 2023 wurde das KMG Klinikum Mitte nun in KMG Klinikum Nordbrandenburg mit den Standorten Kyritz, Pritzwalk und Wittstock umbenannt.

Bereits seit vielen Jahren wird daran gearbeitet, die formal bestehende Einheit für die bestmögliche Versorgung der Patient*innen zu stärken, indem an den

Standorten unterschiedliche Fachabteilungen profiliert wurden und dort, wo eine

Fachrichtung an mehreren Standorten vertreten ist, bestimmte Leistungen eines

Fachs standortbezogen gebündelt wurden. Denn mitentscheidend für die Qualität

einer Operation ist, wie häufig sie von den Ärzt*innen und ihren Teams

durchgeführt wird. Mit dieser Struktur ist es gelungen, an den Standorten

Kyritz, Pritzwalk und Wittstock ein breites und gleichzeitig

hochspezialisiertes medizinisches Versorgungsangebot bereitzustellen.

Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken: „Durch die Umbenennung

ändert sich für unsere Patientinnen und Patienten nichts. Wir werden aber die

Zusammenarbeit zwischen den Standorten noch weiter intensivieren. Uns ist es

wichtig, dass Patientinnen und Patienten sehen können, wie hoch das

Versorgungsniveau an unseren drei Standorten Kyritz, Pritzwalk und Wittstock

ist und was wir dafür tun, damit das so bleibt. Der neue Name KMG Klinikum

Nordbrandenburg ist ein Bekenntnis zur Region und macht deutlich, dass es sich

um ein Krankenhaus mit mehreren Standorten handelt. Wir freuen uns, dass wir

jetzt auch in der Außendarstellung noch besser zeigen können, was für ein

leistungsstarkes Krankenhaus die Menschen in der Prignitz und in

Ostprignitz-Ruppin auf die drei Standorte verteilt haben. Wenn alles wie

geplant fertiggestellt wird, können Besucher*innen und Patient*innen dann ab

Mai den neuen Namen auch an den Fassaden der drei Krankenhäuser lesen.“

Das KMG Klinikum Nordbrandenburg hat insgesamt 423 Betten inklusive

tagesklinischer Plätze und betreibt 19 Fachabteilungen. Rund 850

Mitarbeiter*innen kümmern sich jedes Jahr um ca. 14.300 stationäre und ca.

30.500 ambulante Patient*innen. Mit rund 17.000 behandelten Notfällen ist das

Klinikum mit seinen drei Standorten ein wichtiger Anker in der

Notfallversorgung innerhalb des Traumanetzwerks Nordwest Brandenburg.

Quelle: Medienmitteilung, 03.04.2023