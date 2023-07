Diakonie Soziale Dienste mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer bei der DSD: Diakonie in Südwestfalen bekommt Zuwachs an der Spitze (Pressemeldung).

Dr. Michael Bräuer ist der neue Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste. Der 45-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe, die die Federführung der drei Teilbereiche Beratungsdienste, Wohnungslosenhilfe und Eingliederungshilfe innehat. Dr. Michael Bräuer war zuletzt

im Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen als Referatsleiter tätig und zuvor Richter am Oberlandesgericht Köln sowie am Landgericht Bonn. Seine berufliche Laufbahn

begann er 2006 als Rechtsanwalt in Köln und Hamburg. Nach 14-jähriger Tätigkeit

in der Justiz hatte Dr. Bräuer den Wunsch nach einer Veränderung: „In der

Justiz konnten wir viele Impulse setzen, die dazu beitragen, auch künftig einen

hohen Qualitätsstandard zu wahren. Die positiven Auswirkungen für die Bürger

sind jedoch weit entfernt.“ Sein vorheriger Job mag im Vergleich zu seiner

aktuellen Funktion Unterschiede aufweisen. Dr. Michael Bräuer sieht jedoch auch

Parallelen: „Als Referatsleiter im Justizministerium zählten unter anderem die

Personalgewinnung und -entwicklung sowie die Aus- und Fortbildung zu meinen

Aufgaben.“ Zudem war er dort für den Aufbau eines Zentrums für interkulturelle

Kompetenz und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zuständig. Auch die sich daraus

ergebende Erfahrung, Organisationsstrukturen zu gestalten und Arbeitsprozesse

zu definieren, dürfte gewinnbringend für seine künftige Tätigkeit sein.

Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, freut sich

über den Zuwachs an der Spitze: „Dr. Michael Bräuer übernimmt einen komplexen

Arbeitsbereich und verstärkt die Abläufe in dem Geschäftsfeld mit seinem

zusätzlichen, juristischen Kompetenzspektrum. “ Bei der Diakonie Soziale

Dienste möchte Dr. Michael Bräuer die Unternehmensentwicklung weiter

vorantreiben: „Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, all das, was jetzt schon

gut ist, insbesondere zum Nutzen der Klienten noch besser zu machen.“ Der

Kontakt zu den Mitarbeitern sowie zu den Partnern und Förderern des

Unternehmens soll dabei stets im Fokus stehen. An Management-Tätigkeiten hatte

Dr. Michael Bräuer schon immer ein hohes Interesse. Nun freut er sich darauf,

die Kollegen sowie auch die vielfältigen Einrichtungen der Diakonie Soziale

Dienste im Detail kennenzulernen.

Der Haupt-Wohnort von Dr. Bräuer ist Köln. In Siegen hat er einen

Zweitwohnsitz. Er ist Vater von zwei Kindern und zu seinen Hobbys zählen

Radfahren und Musik.

Quelle: Pressemeldung, 21.07.2022