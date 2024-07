Die Anästhesie und Intensivmedizin versorgt jetzt übergreifend die Helios Kliniken Erfurt und Blankenhain (Helios Gesundheit).

Chefarzt-Wechsel in der Anästhesie und Intensivmedizin. Das Chefarzt-Team aus Erfurt Prof. Dr. Groesdonk und Dr. Liebl-Biereige lösen den bisherigen Chefarzt Dr. Icke ab, welcher aus familiären Gründen die Klinik verlässt. Seit Monatsbeginn werden die Bereiche Anästhesie und Intensivmedizin in der Helios

Klinik Blankenhain und dem Helios Klinikum Erfurt standortübergreifend geführt. Frau Dr. Simone Liebl-Biereige, Chefärztin der Klinik für Anästhesie,

Notfallmedizin und perioperative Schmerztherapie und Prof. Dr. Heinrich

Groesdonk, Chefarzt der Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin und

Intermediate Care üben ihre Aufgaben nunmehr im häuserübergreifenden

Kollegialsystem aus. Die Standortleitung der Anästhesie und Intensivmedizin in

Blankenhain übernimmt Dr. med. Alina Blümel.

„Der Zusammenschluss ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der

medizinischen Qualität. Damit garantieren wir unseren Patient:innen in

Blankenhain und in Erfurt die beste Versorgung und Behandlung“, sind die

Geschäftsführungen beider Häuser überzeugt. Insbesondere in kritischen Fällen

sei dank der Kooperation nunmehr eine 24-h Erreichbarkeit an beiden Standorten

gewährleistet. Von dem permanenten Austausch versprechen sich die Kliniken

darüber hinaus auch weitere Synergieeffekte.

Die Überlegungen für eine erweiterte Kooperation reiften, nachdem Dr. med.

Christian Icke, Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin, sich entschieden

hatte, die Helios Klinik Blankenhain zu verlassen.

Quelle: Helios Gesundheit, 03.02.2022