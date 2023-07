Die Barmherzigen Brüder in Regensburg haben den Auftrag zur Maximalversorgung erhalten (Pressemitteilung).

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Holetschek setzt auf Verbesserung der Krankenhausversorgung für die bayerische Bevölkerung in Städten und ländlichen Regionen – Barmherzige Brüder in Regensburg haben nun den Auftrag als Maximalversorger erhalten. Es ist ein historischer Tag für das Krankenhaus

Barmherzigen Brüder Regensburg: Der Krankenhausplanungsausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, „dass dem Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg nunmehr der Auftrag

eines Maximalversorgers erteilt wird.“ Die Begründung in der Pressemitteilung

des Bayerischen Gesundheitsministeriums bringt es auf den Punkt: „Das

Krankenhaus hält ein umfassendes und differenziertes Leistungsangebot vor und

ist damit neben dem Universitätsklinikum der zweite Maximalversorger des

Regierungsbezirkes Oberpfalz.“

Als Maximalversorger gelten Krankenhäuser, die aufgrund ihrer guten technischen

und personellen Ausstattung Behandlungen nach höchsten Anforderungen

ermöglichen. „Auch Forschung und Lehre sind hier wichtige Kriterien“, ergänzt

Sabine Beiser, Geschäftsführerin von der Klinik St. Hedwig. „Hier sind wir mit

Experten in zahlreichen nationalen und internationalen Fachgremien sehr gut

aufgestellt und vernetzt.“ Dies trifft auch auf den ganzen Bereich der Aus-

Fort- und Weiterbildung zu, der mit einem eigenen Bildungszentrum ausgestattet

ist und vielfältige Hochschulkooperationen unterhält.

„Mit dem neuen Status werden unsere großen Entwicklungen und Leistungen in

Medizin, Pflege und Therapie gewürdigt“, freuen sich auch die beiden

Geschäftsführer Martina Ricci und Dr. Andreas Kestler. „Das haben wir vor allem

unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die sich

stets überdurchschnittlich für unsere Patienten und unser Haus eingesetzt

haben.“ Durch seine inzwischen 39 zertifizierten Zentren kann das Krankenhaus

seinen Ruf als Top-Adresse für Medizin und Pflege auf höchstem Niveau

nachweisbar belegen, der weit über die Grenzen Ostbayerns hinausgeht. Daneben

sind es ganz im Sinne des von Frater Eustachius Kugler gegründeten

Brüderkrankenhauses auch gelebte Menschlichkeit und Empathie, die den frisch

gekürten Maximalversorger auszeichnen – in allen Bereichen des Hauses. Der

derzeitige Pater Prior des Ordens, Frater Seraphim Schorer, gratulierte allen

Mitarbeitenden des Hauses, die nicht umsonst von sich sagen: „Bei uns wird HERZ

großgeschrieben.“

Quelle: Pressemitteilung, 29.10.2021