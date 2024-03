Die Frauenklinik am St. Remigius Krankenhaus wird zur Jahresmitte schließen (Pressemitteilung).

Die Frauenklinik am St. Remigius Krankenhaus wird zur Jahresmitte schließen.

Mitarbeitende können nicht weiterbeschäftigt werden. Für sie soll gemeinsam

nach Lösungen gesucht werden. Nach der Schließung soll die Geriatrie Anfang

nächsten Jahres umziehen und so den Standort dauerhaft sichern.

Die Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Remigius Krankenhaus hört zum 30. Juni

auf. Es ist keine leichte Entscheidung für Andreas Degelmann. „Aber wir müssen

sie treffen. Jetzt.“ Seit einem guten Jahr ist er als Sprecher Geschäftsführung

verantwortlich für die strategischen Entscheidungen in der Kplus Gruppe, zu der

auch die beiden katholischen Kliniken in Leverkusen gehören. Rein

wirtschaftliche Überlegungen haben letztlich dazu geführt, dass – formal

gesprochen – der Versorgungsauftrag für die Gynäkologie und Geburtshilfe

zurückgegeben wird. Das fällt schwer. „Wir haben tolle, engagierte

Mitarbeitende, die mit viel Motivation und Einfühlungsvermögen oft über viele,

viele Jahre für uns und vor allem für ihre Patientinnen gearbeitet haben“, ist

sich Andreas Degelmann der Verantwortung bewusst.

Den Mitarbeitenden der Frauenklinik gilt Degelmanns besonderes Augenmerk. Den

ganzen Vormittag hat er Gespräche mit ihnen geführt, die Entscheidung begründet

und versucht, Lösungen auch in den umliegenden Gynäkologien aufzuzeigen. „Die

Pflegekräfte werden komplett weiterbeschäftigt und können in andere

Fachabteilungen wechseln, alle Hebammen haben das Angebot in unsere Gynäkologie

und Geburtshilfe nach Hilden zu wechseln“, erklärt er. Wenn alle unsere

Angebote annehmen, sprechen wir von weiteren 15 Beschäftigten der Frauenklinik,

hauptsächlich Ärztinnen und Ärzte, von denen heute schon vier eine neue

Anstellung gefunden haben. „Wir unterstützen, wo wir können“, so Andreas

Degelmann.

Viele Faktoren führen zur „verdammt schweren“ Entscheidung. „Frauenkliniken in

unserer Größenordnung haben es überall schwer, insbesondere die Geburtshilfe

muss quersubventioniert werden“, erläutert Andreas Degelmann. Die

Pauschalvergütungen reichen bei jährlichen Geburtenzahlen von rund 600

Neugeborenen einfach nicht aus, um alle entstehenden Kosten zu decken. Hinzu

kommt der Fachkräftemangel. „Es wird immer schwieriger insbesondere

Assistenzarztstellen zu besetzen, da wir wichtige operative Schwerpunkte wie

die Brustkrebstherapie nicht anbieten.“

Hinzu kommt, dass das St. Remigius Krankenhaus mit dem Wiesdorfer St. Josef

Krankenhaus eine zweite Betriebsstätte betreibt. Die vorgehaltenen

Doppelstrukturen sind extrem kostspielig – 1,9 Millionen Euro im Jahr – daher

habe man schon seit langem Szenarien entwickelt, um die Standorte zu vereinen.

Aktuell stehen Sonderfördermittel zur Verfügung, die, werden sie nicht

ausgegeben, Anfang nächsten Jahres verfallen. „Es mag herzlos klingen, weil die

Entscheidung zu Lasten der Frauenklinik fällt: Wir haben jetzt das Geld, die

frei werdende Etage altersgerecht umzubauen und die Geriatrie in Opladen zu

integrieren.“ Das macht auch medizinisch Sinn, da die Geriatrie ganzheitlich

ausgerichtet ist und als Querschnittsfach mit vielen anderen Fachbereichen

zusammenarbeitet. Das geschieht schon heute, kann aber unter einem Dach mit den

sprichwörtlich kurzen Wegen ganz im Sinne der Patienten optimiert werden.

Gibt es noch eine Chance, dass es auch zukünftig noch „echte Opladener“ gibt?

„Nein“, sagt Andreas Degelmann. Die Bezirksregierung als Planungsinstanz und

die Kassen als Kostenträger sind einbezogen und haben Verständnis für die

Entscheidung gezeigt. Die Leverkusenerinnen könnten in der Stadt selbst, aber

auch in den umliegenden Gemeinden gut versorgt werden. „Die Opladener fühlen

sich doch nicht als Opladener, weil es in ihrem Pass steht, sondern weil das

Herz für ihren Stadtteil schlägt.“

Quelle: Pressemitteilung, 25.02.2021