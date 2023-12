Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen (Pressemitteilung).

Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen: 1,26 Millionen Euro beträgt das Plus. Einer der Gründe: Im vergangenen Jahr haben sich so viele Patienten

wie nie zuvor in den vier Krankenhäusern des Katholischen

Karl-Leisner-Klinikums behandeln lassen. Aufsichtsrat und neu formierte

Geschäftsführung nutzen die Gelegenheit für eine Standortbestimmung und einen

zuversichtlichen Blick in die Zukunft.



Zuversichtlicher Blick nach vorne: Sascha Sartor (l.) und Holger Hagemann

bilden zusammen die Geschäftsführung der Katholischen

Karl-Leisner-Trägergesellschaft.

„In einem herausfordernden Umfeld präsentiert sich unser Verbund heute so

gesund und stabil wie selten zuvor“, fasst Harald Schmidt, Vorsitzender des

Aufsichtsrates der KKLE, zusammen. „Wir blicken deshalb mit Zuversicht nach

vorn und werden die Entwicklung unserer Einrichtungen weiter aktiv

vorantreiben.“

Die KKLE ist im Kreis Kleve eine der wichtigsten Säulen der

Gesundheitsversorgung. Das Leistungsspektrum reicht von der medizinischen

Versorgung im Katholischen Karl-Leisner-Klinikum über das Katholische

Altenhilfe-Netzwerk am Niederrhein (KAN) bis zur Versorgung der Region mit

Medizinprodukten, Wirtschafts- und Verbrauchsgütern über ein modernes

Logistikzentrum. Mit mehr als 3.000 Mitarbeiter*innen ist die KKLE einer der

größten Arbeitgeber der Region, mit einem Jahresumsatz von 220 Millionen Euro

ist sie ein wichtiger Standortfaktor.

Geschäftsführung neu formiert

Die Geschäftsführung der KKLE ist neu formiert und seit 1. Juli 2020 komplett.

Sascha Sartor (47) bildet zusammen mit Holger Hagemann das Team der

Geschäftsführung der KKLE und seiner Tochtergesellschaften. Sartor ist Ökonom

und verfügt über eine langjährige und breite Erfahrung im Gesundheitswesen,

seit 2006 als Klinik-Geschäftsführer. Holger Hagemann (43) ist seit 2018 für

die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft tätig, seit September 2019 als

Geschäftsführer. „Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass wir mit der neu

formierten Geschäftsführung auf die gute Arbeit der vergangenen Jahre aufbauen

und die Zukunft unseres Verbundes richtungsweisend gestalten werden“, so Harald

Schmidt.

2019: So viele Patienten wie noch nie

Im vergangenen Jahr haben sich so viele Patienten wie nie zuvor in den vier

Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums behandeln lassen. Mehr

als 184.000 Fälle melden das St.-Antonius-Hospital Kleve, das

Wilhelm-Anton-Hospital Goch, das Marienhospital Kevelaer und das St.

Nikolaus-Hospital Kalkar zusammen für das Jahr 2019. Das ist gegenüber dem

Vorjahr ein Zuwachs von fünf Prozent – sowohl im stationären als auch im

ambulanten Bereich.

Jahresergebnis 2019: 1,26 Millionen Euro

1,26 Millionen Euro beträgt das Jahresergebnis 2019 der KKLE und ihrer

Tochtergesellschaften. Den größten Anteil an Umsatz und Gewinn haben dabei das

Katholische Karl-Leisner-Klinikum mit seinen vier Krankenhausstandorten in

Kleve, Kevelaer, Goch und Kalkar sowie das Katholische Alten- und

Pflegehilfenetzwerk (KAN) mit mehr als 20 Pflegeinrichtungen und Wohnanlagen

für Senioren. „Die positive Entwicklung ist keine Selbstverständlichkeit“, so

Sascha Sartor, Sprecher der Geschäftsführung. „In einem herausfordernden Umfeld

ist das ein herausragendes Ergebnis.“

2020: Positive Entwicklung weiter fortsetzen

In einem herausfordernden Umfeld erwarten die Verantwortlichen der KKLE auch

für 2020 eine positive Entwicklung und ein positives Jahresergebnis. „Wir

möchten den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen“, unterstreicht Sascha

Sartor. „Schwarze Zahlen sind bei uns aber kein Selbstzweck. Wir investieren in

die Versorgung: Jeder Euro, den wir verdienen, kommt direkt unseren Patienten

und Bewohnern zugute.“

Corona-Krise: Fieberambulanz hat sich bewährt

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit in den Einrichtungen der KKLE in den

vergangenen Monaten maßgeblich geprägt. „Wir haben die Krise bei den Hörnern

gepackt und bis zum heutigen Tage nach Kräften bewältigt“, so Geschäftsführer

Holger Hagemann. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben großartig

mitgezogen.“

Bereits am 29. Februar hatte das Klinikum am St.-Antonius-Hospital die

Fieberambulanz eröffnet. Bis zur Schließung am 17. Mai kamen rund 2.500

Patienten zur Corona-Diagnostik. Holger Hagemann: „Unsere Fieberambulanz hat

sich vor allem in den Wochen der größten Unsicherheit bewährt: Wir haben als

Klinikum für die Menschen der Region eine effektive Diagnostik ermöglicht und

durch die räumliche Trennung vom Krankenhaus die Gesundheit unserer Mitarbeiter

und Patienten geschützt.“

Die Einrichtung und der Betrieb der Fieberambulanz haben das Katholische

Karl-Leisner-Klinikum einen mittleren sechsstelligen Betrag gekostet. Diese

Kosten trägt das Klinikum selbst. Wiederholung nicht ausgeschlossen: Im

Bedarfsfall kann die Fieberambulanz binnen Tagesfrist wieder eröffnen.

Zur Behandlung von Covid-19-Patienten hat das Katholische Karl-Leisner-Klinikum

die Beatmungskapazitäten in seinen Krankenhäusern verdoppelt. Die Auslastung

der Krankenhäuser lag in der Hochphase der Corona-Krise bei etwa 50 Prozent,

Tendenz aktuell stark steigend.

„Wir sind sicher noch nicht wieder im Normalbetrieb“, so Holger Hagemann. „Aber

auf einem guten Weg dahin. Die Wiederaufnahme des regulären

Krankenhausbetriebes ist ein organisatorischer Kraft- und Balanceakt. Wir

wollen die Patienten der Region bestmöglich versorgen. Gleichzeitig müssen wir

auf die mögliche zweite Welle vorbereitet sein, also ausreichend Kapazitäten

zur Behandlung von Covid-19-Patienten vorhalten. Die aktuell steigenden

Infektionszahlen sind ein deutliches Ausrufezeichen.“

KAN investiert 30 Millionen in die Zukunft

Das Katholische Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein (KAN) investiert

kräftig: Mehr als 30 Millionen Euro nimmt das Netzwerk – mit 675 Pflegeplätzen

einer der größten Anbieter im Kreis Kleve – aktuell für Umbau, Neu- und

Teilneubau stationärer Pflegeeinrichtungen in die Hand.

Zu den größten Maßnahmen zählt der Neubau des Hildegardis-Hauses im Park des

Gocher Wilhelm-Anton-Hospitals. Auf knapp 4.000 Quadratmetern entstehen neben

modernen Zimmern für 63 Bewohner zusätzlich 12 Plätze für außerklinische

Beatmung. Umfangreich sind auch die Umbauten rund um das Franziskushaus Kleve

und der damit verbundene Neubau einer Pflegeeinrichtung in Kleve-Rindern: Das

Franziskushaus wird in zwei Ersatzneubauten aufgeteilt, in Kleve werden 60 und

in Rindern 40 Plätze geschaffen. Im Franziskushaus werden künftig Mietwohnungen

angesiedelt.

Die Bauarbeiten für das stationäre Hospiz in Kleve-Donsbrüggen sind im Frühjahr

gestartet. Die Katholische Karl-Leisner Stiftung errichtet im und am ehemaligen

Pfarrhaus ein stationäres Hospiz. Das geplante Hospizgebäude vereint alt und

neu: Zwölf Einzelzimmer werden künftig Platz in einem modernen Anbau des

Pfarrhauses finden. Das altehrwürdige Pfarrhaus selbst wird kernsaniert und vor

allem als Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude dienen.

Alle Baumaßnahmen sollen planmäßig 2021 abgeschlossen werden.

Attraktiver Arbeitgeber KKLE

Die in Deutschland bisher getrennten Ausbildungen der Kranken-, Kinderkranken-

und Altenpflege werden seit 2020 zusammengefasst. Bereits zum 1. März 2020 sind

in der unternehmenseigenen Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) die

ersten 25 Auszubildenden mit der neuen dreijährigen Ausbildung zur

Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann gestartet.

„Die lang erwartete Reform soll die Pflegeberufe aufwerten, die Ausbildung

modernisieren und attraktiver machen“, fasst Sascha Sartor zusammen. „Das

begrüßen wir sehr.“ 100 Pflegefachfrauen und -männer pro Jahr starten in der

BAG künftig ihren Weg in die Pflege, Ausbildungsbeginn ist entweder zum 1.

März, zum 1. August oder zum 1. Oktober.

„Um die positive Entwicklung unseres Verbundes fortsetzen zu können, müssen wir

junge Menschen für eine Ausbildung in unseren Einrichtungen begeistern und

unsere Stärken als Arbeitgeber noch mehr als jetzt herausarbeiten“, weiß Sascha

Sartor. „Wir werden unsere Anstrengungen in dem Bereich – von flexiblen

Arbeitszeitmodellen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis

zur individuellen Personalentwicklung – massiv verstärken.“

Quelle: Pressemitteilung, 24.08.2020