Die Uniklinik Magdeburg legt einen Fahrplan zur Sanierung und Konsolidierung vor

Modern, zukunftsfähig und wirtschaftlich stabil – mit einer neuen Sanierungs- und Konsolidierungsstrategie will sich die Universitätsmedizin Magdeburg in den kommenden fünf Jahren als Arbeitgeber und großer medizinischer Versorger in der Region zukunftsfest aufstellen.

An der Universitätsmedizin Magdeburg wurde Mitte März ein umfassender

Sanierungs- und Konsolidierungsprozess eingeleitet, der bereits im vergangenen

Jahr durch die Gremien der Universitätsmedizin konsentiert wurde. Es handelt

sich dabei um einen internen Prozess, der sich mit der Neuausrichtung der

Medizinstrategie sowie der Bewältigung der Herausforderungen im Zuge der

wirtschaftlich angespannten Lage des Klinikums befasst. Anhand dieses Plans

werden die notwendigen Maßnahmen in einem Zeitplan von bis zu fünf Jahren

sukzessive umgesetzt. Ein eigens dafür gegründeter Vorstandsbeirat wird dabei

eng mit dem Klinikumsvorstand und den jeweiligen Arbeitsgruppen

zusammenarbeiten und die Veränderungs- und Umsetzungsprozesse begleiten.

Der Kaufmännische Direktor Marco Bohn erklärt: „Mit diesem dringend notwendigen

Vorhaben stoßen wir einen Change-Prozess an, mit dem Ziel, die

Universitätsmedizin für die Zukunft auf sichere Beine zu stellen. Dafür haben

wir alle unsere verfügbaren Kompetenzen, die diesen Prozess mit begleiten und

umsetzen sollen, gebündelt. Die hausinterne Zusammenarbeit mit der Bündelung

unserer Expertise, d.h. allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehen wir als

Chance, die Zukunft dieses Hauses sowohl für uns, aber vor allem auch für

unsere Patientinnen und Patienten besser zu gestalten.“

Die Gründe für diesen umfangreichen Plan sind vielschichtig. Die

Universitätsmedizin Magdeburg befindet sich, wie viele andere Häuser

deutschlandweit, unter einem hohen Kostendruck und deshalb in einer

wirtschaftlich angespannten Lage. Die Fortführung dieser defizitären Bilanz

stellt keine Langzeitoption dar. Vor dem Hintergrund der sinkenden Fallzahlen,

der Ambulantisierung, der Preissteigerungen, der schwierigen Infrastruktur

sowie des Fachkräftemangels – insbesondere in der Pflege – müssen die

bestehenden Strukturen und Prozesse der Universitätsmedizin Magdeburg an die

neuen Rahmenbedingungen angepasst und Maßnahmen zur Neuausrichtung definiert

sowie umgesetzt werden.

Für das Jahr 2023 wurden dazu die drei Schwerpunktthemen Bettenkonzentration,

Bettenmanagement und OP-Reorganisation definiert, die mit den dafür gebildeten

Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Der Vorstand, der Vorstandsbeirat und die

damit verbundenen Arbeitsgruppen werden sich regelmäßig treffen und die

definierten Top- Themen in den nächsten Wochen und Monaten bearbeiten.

