Digitalisierungsoffensive: Mehr als 5 Millionen Euro Fördergelder für das KKM (Pressemitteilung).

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat dem Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur im Rahmen eines persönlichen Besuches am Brüderhaus in Koblenz drei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von 5.004.783,04 Euro überreicht. Das KKM wird mit den Mitteln die digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation, die Anpassung der

Notaufnahme sowie den Ausbau der Patientenportale umsetzen. „Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sind ein wichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung des Krankenhausstandorts –

konkret hier vor Ort und somit natürlich für die Patientinnen und Patienten im

ganzen Land. Nicht erst die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wie

wertvoll unsere Krankenhäuser im Land sind. Wir schreiben die

Krankenhausversorgung auf hohem Niveau fort, damit die Menschen im Land

bedarfsgerecht, schnell und umfassend versorgt werden können“, sagte

Gesundheitsminister Hoch bei der Übergabe des Bescheids.

Das Katholische Klinikum hat sich in vielen dieser Bereiche bereits vor Jahren

auf den Weg gemacht, um zum Beispiel im Bereich Digitalisierung zielführend

aktiv zu sein. „Wir freuen uns sehr, dass wir zu den ersten Einrichtungen in

unserem Bundesland gehören, für die bereits bewilligte Fördermittelbescheide

zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Krankenhauszukunftsgesetz vorliegen“, sagte

Jérôme Korn-Fourcade, Kaufmännischer Direktor am KKM. „Besonders hervorzuheben

ist aus unserer Sicht die 100-prozentige Ko-Finanzierung durch das Land

Rheinlad-Pfalz. Die Förderung unterstützt uns bei der Bewältigung der

vielfältigen Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung des

Gesundheitswesens, die neben dem Fachkräftemangel und dem demographischen

Wandel das große Thema unserer Zeit ist. Die persönliche Übergabe der Bescheide

durch Herrn Minister Hoch ist für uns auch ein Zeichen großer Wertschätzung der

Landesregierung für die wertvolle Arbeit der Krankenhäuser insgesamt.“

An dem einstündigen Dialog mit dem Minister nahmen Andreas Latz (Mitglied der

Geschäftsführung der BBT-Gruppe), die beiden Regionalleiter Frank Mertes und

Jérôme Korn-Fourcade, sowie die Direktoriumsmitglieder Werner Hohmann

(Hausoberer), Dr. Martin Haunschild (Ärztlicher Direktor), Thomas Geltenpoth

(Pflegedirektor) und Annette Schaade (stv. Kaufmännische Direktorin) teil.

Clemens Hoch tauschte sich intensiv mit den Vertretern des Katholischen

Klinikums zur aktuellen Situation am KKM aus.

Hintergrund

Mit dem Inkrafttreten des Krankenhauszukunftsgesetzes am 29. Oktober 2020 wurde

der Krankenhauszukunftsfonds geschaffen, um die Krankenhäuser zu modernisieren.

Der Fonds umfasst elf verschiedene Fördertatbestände. Gefördert werden hierbei

u.a. Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale

Infrastruktur, z. B. Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege-

und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur

IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende telemedizinische Netzwerkstrukturen.

Die Maßnahmen werden zu 70 Prozent aus Bundesmitteln gefördert.

Quelle: Pressemitteilung, 19.01.2022