Direktorium der Diakonie Kliniken Saarland stellt sich neu auf (Pressemitteilung).

Bernd Henner aus Zweibrücken ist ab dem 1. November der neue Pflegedirektor der Diakonie Kliniken Saarland (DKS) der Stiftung kreuznacher diakonie. Der 44-jährige gehört damit neben dem Ärztlichen Direktor und dem Krankenhausdirektor zu den drei wichtigsten Entscheidern am Diakonie Klinikum Neunkirchen gGmbH (DKN),

dem Fliedner Krankenhaus Neunkirchen (FKN) und dem

Evangelischen Stadtkrankenhaus in Saarbrücken (EVK). Seine Aufgabe ist es, die

wirtschaftlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen zu

schaffen, dass die Mitarbeitenden die Patientinnen und Patienten optimal und

sicher versorgen können.

Insgesamt 25 Jahre Erfahrung in der Krankenhausbranche bringt der gelernte

Gesundheits- und Krankenpfleger mit. Nachdem er sich in seiner

rheinland-pfälzischen Heimatstadt auf die Intensivpflege spezialisiert hat,

wechselte er 2009 an das Universitätsklinikum des Saarlandes. Dort wurde ihm

die Pflegedienstleitung übertragen, die er bis zuletzt innehatte. In den

chirurgischen Kliniken und Instituten übernahm er in einer Doppelspitze die

pflegefachliche Verantwortung für 15 Abteilungen mit rund 450 Mitarbeitenden im

Pflege- und Funktionsdienst. Henner stellt ein professionelles

Rollenverständnis der Pflege in den Mittelpunkt seiner Aufgabe: „Gemeinsam mit

meinen Kolleginnen und Kollegen gestalte ich ein herausforderndes und

motivierendes Umfeld. Ich stehe für Transparenz und gute, sachliche

Kommunikation auf Augenhöhe ein.“ Besonders die Zukunftssicherung der DKS sieht

der verheiratete Familienvater als seine Kernaufgabe. Qualifiziertes Personal

zu gewinnen und zu halten ist für ihn der Schlüssel zu einer optimalen

Patientenversorgung: „Ich bin der Überzeugung, dass die größte Herausforderung

der Zukunft darin besteht, gut ausgebildete, engagierte Mitarbeitende zu

finden, zu binden, zu entwickeln und gesund zu erhalten. Dafür schaffen wir

Konzepte um die schwierigen Rahmenbedingungen in der gesundheitspolitischen

Gesamtlage gestalten zu können.“ Wie er das stemmen will? „Ärmel hochkrempeln“,

sagt der motivierte Gesundheitsexperte.

Dr. med. Marc Wrobel ist ab sofort Ärztlicher Direktor am DKN

Auch im Amt des Ärztlichen Direktors, das von Dr. med. Michael Weber bekleidet

wird, gibt es Veränderungen: Sein Stellvertreter Dr. med. Marc Wrobel rückt ab

sofort an die ärztliche Spitze des DKN. Weber bleibt für das EVK und das FKN

weiterhin federführend im Amt. Für den 62-jährigen Internisten ein erster

Schritt in Richtung Ruhestand: „Ein sanfter Übergang sozusagen. Marc Wrobel und

ich arbeiten von Anfang an sehr gut zusammen. So stand für mich schnell fest,

dass er ein geeigneter Nachfolger sein könnte.“ Die ambitionierte Karriere auf

die Weber zurückblickt, ist gespickt mit bedeutenden Meilensteinen: Neben der

langjährigen Position als leitender Oberarzt der Inneren Medizin am EVK

übernahm er 2003 auch führende Aufgaben im Medizincontrolling. Er begleitete

die Einführung des DRG-Systems, das aktuelle Abrechnungssystem in

Krankenhäusern. Gleichzeitig war er initiales ärztliches Mitglied im klinischen

Ethikkomitee der DKS, in dem er bis heute tätig ist. Tritt ein moralischer

Konflikt in einem Behandlungsfall auf, bringt er dort sein medizinisches

Fachwissen in die Entscheidungsfindung mit ein. Weber engagiert sich auch im

Bereich Qualitätsmanagement. Er gestaltete das Projekt „Qualitätsindikatoren

kirchlicher Krankenhäuser“ (QKK) mit und war Gründungsmitglied des daraus

entstandenen Vereins in Berlin.

Sein Nachfolger Wrobel hat ebenfalls einen prall gefüllten Lebenslauf: Im DKN

stieg er 2016 als Chefarzt der Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin ein. Er

übernahm die grundlegende Reform des Curriculums für Medizinstudenten im

Praktischen Jahr. Seitdem ist das DKN bundesweit für seine hervorragenden

Ausbildungsbedingungen bekannt und wurde in diesem Jahr sogar offiziell dafür

zertifiziert. Der 46-jährige Anästhesist, der zusätzlich betriebswirtschaftlich

ausgebildet ist, ist seit 16 Jahren Notarzt, leitet den Notarztstandort

Neunkirchen und bildet werdende Notfallmediziner aus. Für seine innovativen

Ausbildungskonzepte erhielt er 2009 den Landespreis für Hochschullehre und 2018

den F.W. Ahnefeld-Preis. Seine Mission für das DKN ist klar: „Wir richten den

Blick gerade nach vorne. Unsere Ziele sind: Personalsituation stabilisieren,

sowohl ärztlich als auch pflegerisch. Wir möchten unser Leistungsprofil

schärfen und die Zukunft des Hauses langfristig sichern.“



Quelle: Pressemitteilung, 30.10.2020