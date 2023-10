DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Im Rahmen der aktuellen Sitzung Ende März begrüßten die Aufsichtsratsmitglieder um deren Vorsitzenden Dr. Hasan Sürgit den neuen Geschäftsführer Carsten Jochum an der DRK-Kinderklinik Siegen. Jochum, der zuletzt die Malteser-Krankenhäuser in Köln und Bonn als Krankenhausgeschäftsführer verantwortet hat,

ist nun als gebürtiger Siegener wieder zurück in der alten Heimat. Der 49-jährige Vater von vier Kindern wurde aufgrund seiner Krankenhausexpertise vom Aufsichtsrat der DRK-Kinderklinik ausgewählt.

„Wir sind sehr froh, mit Carsten Jochum eine sehr erfahrene Person für diese wichtige

Position gefunden zu haben. Er kennt die Mentalität der Menschen aus der Region

und hat durch seine erste Ausbildung als Kinderkrankenpfleger auch das Verständnis

für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern“, so Dr. Hasan

Sürgit, Aufsichtsratsvorsitzender der Kinderklinik. Heinz-Wilhelm Upphoff,

Vizepräsident des DRK Landesverband Westfalen-Lippe aus Siegen, der als

übergeordnete DRK-Organisation neben dem DRK Kreisverband SiegenWittgenstein, dem DRK Frauenverein Siegen und der DRK Schwesternschaft

Westfalen zugleich Hauptanteilseigner der Siegener Kinderklinik ist, ergänzt: „Die

Siegener Kinderklinik ist als Fachklinik für Kinder und Jugendliche mit einem großen

Einzugsgebiet enorm wichtig für die Region. Damit diese Einrichtung des DRK nach

über 100 Jahren Historie auch weiterhin ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung

bleibt, möchten wir die Klinik mit Herrn Jochum und seinem Team zukunftsfähig

entwickeln. Dies ist unter den aktuellen Bedingungen eine enorme Herausforderung,

der wir uns gemeinsam stellen wollen.“ Und Sylvia Schürg, Stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende und 1. Vorsitzende des DRK-Frauenvereins Siegen, der die

Kinderklinik vor über 100 Jahren gegründet hat, betont: „Wir freuen uns darauf, mit

Herren Jochum eng daran zu arbeiten, um mit unserer Kinderklinik auf dem

Wellersberg für Eltern und Patienten auch in schwierigen Zeiten eine Anlaufstelle für

alle physischen und psychischen Probleme bieten zu können.“

Carsten Jochum freut sich auf diese Herausforderung in seiner alten Heimat. Aus

seiner Sicht hat die DRK-Kinderklinik einen guten Ruf, ist breit aufgestellt und hat mit

ihren über 900 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Perspektive als

spezialisierte Fachklinik für die Region.

Der bis Mitte März tätige Interimsgeschäftsführer und Vorstand des DRK

Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V., Dr. Martin Horchler, wird die Kinderklinik als

Generalbevollmächtigter in den nächsten Monaten beraten und so erhalten bleiben.

Nach einer ersten Orientierung mit Hospitation in verschiedenen Abteilungen zum

Kennenlernen der Bereiche und Strukturen wird Jochum gemeinsam mit dem

Leitungsteam aus Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungskräften sowie dem

Aufsichtsrat Strategien erarbeiten, um mit der Kinderklinik im schwierigen

Krankenhausumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

Quelle: Pressemitteilung, 24.03.2021