DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg investiert in hochmodernen OP-Trakt (Pressenachricht).

Im DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg wurde nach nur 19 Monaten Bauzeit im Mai 2022 der neue OP Trakt in Betrieb genommen. Das sechs Millionen Euro teure Projekt erhielt eine Förderung von rund vier Millionen Euro vom Sozialministerium – zwei Millionen Euro brachte das DRK-Krankenhaus aus Eigenmitteln ein.

„Der neue OP-Trakt ist deutlich großzügiger in seinen Abmessungen“, erklärt Dr. Andreas Schmid, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des DRK-Krankenhaus

Mölln-Ratzeburg: „Er verfügt über modernste Ausstattung, befindet sich in einem

energetisch zeitgemäßen Baukörper und hat eine Beleuchtung, die optimal an die

Erfordernisse angepasst ist.“ Vom neuen OP profitieren nicht nur die

Patienten, auch die Mitarbeitenden haben nun durch deutlich größere und helle

Räumlichkeiten eine verbesserte Arbeitsatmosphäre. Ein neu gestalteter

Aufwachraum auf technisch höchstem Niveau, sichert die postoperative

Überwachung und Betreuung der operativ versorgten Patienten.

Der alte OP-Trakt wird nun komplett überplant. Im ersten Schritt erhält dieser

eine neue Klimatechnik. „Das ist unter anderem für die Zentralsterilisation von

großer Bedeutung, die in diesen Bereich umziehen wird. Die umfassende

Modernisierung und der anschließende Umzug ermöglicht, dass wir Arbeitsabläufe-

und Prozesse sowie den Personaleinsatz in Zeiten des Fachkräftemangels

optimieren können“, so Dr. Schmid weiter. Einer von den bisher zwei OP-Sälen im

alten Trakt bekommt eine neue moderne Ausstattung und soll bis Ende des Jahres

wieder in Betrieb gehen. „Der zusätzliche OP-Saal wird dann die Optionen für

die gefäßchirurgischen und hybriden Eingriffe weiter verbessern“, sagt Dr.

Andreas Schmid abschließend.

Quelle: Pressenachricht, 18.08.2022