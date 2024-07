DRK Trägergesellschaft Süd-West mit neuem Geschäftsführer für den Krankenhausverbund (Pressemitteilung).

Neuer Geschäftsführer des Krankenhausverbundes unter dem Dach der DRK Trägergesellschaft Süd-West wird Herr Diplom-Volkswirt Udo Langenbacher. Der Aufsichtsrat hat Herrn Langenbacher mit Wirkung zum 01. Januar 2022 zum Geschäftsführer der DRK Trägergesellschaft Süd-West mbH, der DRK gemeinnützige

Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz, der DRK gemein­nützige

Krankenhausgesellschaft mbH Saarland, der Deutsches Rotes Kreuz gemeinnützige

Gesellschaft für Geriatrie und Rehabilitation mbH, der DRK Gemeinnützige

Gesundheits­betriebsgesellschaft Südwest mbH sowie der DRK Klinikgesellschaft

Südwest mbH bestellt.

Herr Langenbacher ist Mitglied des Vorstandes der Krankenhausgesellschaft

Rheinland-Pfalz e.V. und Vorsitzender des Entgelt- und Pflegesatzausschusses.

Sein Studium der Volkswirtschaftslehre und Statistik absolvierte er an der

Universität Mannheim mit dem Schwerpunkt Öffentliche Wirtschaft und

Gesundheitsökonomik. Den Krankenhausalltag kennt Herr Langenbacher von Grund

auf. Erste berufliche Erfahrungen sammelte er in verschiedenen Bereichen des

St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim sowie im St. Marien- und St.

Annastiftskrankenhaus in Ludwigshafen. Anschließend wechselte er zum

Kreiskrankenhaus Grünstadt. Dort war er mit einer kurzen Unterbrechung zunächst

stellvertretender Verwaltungsdirektor. Seit 2013 verantwortet Herr Langenbacher

die Geschicke des Grünstadter Krankenhauses als Verwaltungsdirektor. Zusätzlich

obliegt ihm die kaufmännische Leitung des Medizinischen Versorgungszentrum

Grünstadt/ Leiningerland.

Geschäftsführer Bernd Decker bleibt noch bis zum Ende dieses Jahres im Amt.

Quelle:Pressemitteilung, 01.12.2021