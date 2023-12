Ehemaliger Geschäftsführer kehrt zur pro homine gGmbH zurück (Lokalkompass).

Die Gesellschafterversammlung der pro homine gGmbH hat in ihrer Sitzung am 15.09.2021 Herrn Karl-Ferdinand von Fürstenberg zum 01.04.2022 als Geschäftsführer der Holding und aller Einzelgesellschaften bestellt. Herr von Fürstenberg ist Ihnen aus seiner Tätigkeit als stellvertretender Geschäftsführer in der Zeit vom 01.05.2017 bis 30.06.2020 bekannt. Nach Tätigkeiten im Rheinland

kehrt er als einzelvertretungsberechtigter

Geschäftsführer an seine Wirkungsstätte zurück

und wird zur Mitte des nächsten Jahres Herrn

Johannes Hartmann ablösen.

Quelle: Pressemitteilung, 17.09.2021