Ein Verwaltungsleiter für vier Standorte (Pressemitteilung).

Florian Pletz übernimmt nun auch Krankenhaus Rotthalmünster und Rheumaklinik Ostbayern in Bad Füssing von Peter Baumgartner, der bald in den wohlverdienten Ruhestand geht. Im vergangenen Jahr übernahm Florian Pletz die Verwaltungsleitung des Krankenhauses Wegscheid und der Psychosomatischen Tagesklinik in Passau. Zum 1.

Oktober wurde dem 30-Jährigen nun auch die Position als Verwaltungsleiter des

Krankenhauses Rotthalmünster und der Rheumaklinik Ostbayern in Bad Füssing

übertragen.

Damit tritt Florian Pletz in einem zweiten Schritt weiter in die Fußstapfen

seines Vorgängers Peter Baumgartner, der Ende September kommenden Jahres in den

Ruhestand gehen wird. Die gelungene Aufgabenübertragung wurde innerbetrieblich

strukturiert geplant und lief einvernehmlich mit Peter Baumgartner ab.

Die beiden Geschäftsführer Josef Mader und Klaus Seitzinger wünschen Florian

Pletz, der seit 2011 im Unternehmen ist, für die verantwortungs- und

anspruchsvolle Aufgabe viel Glück, Erfolg und Kraft. Großer Dank gebühre

zugleich seinem Vorgänger Peter Baumgartner, der die Tätigkeit als

Verwaltungsleiter der vier Standorte der Landkreis Passau

Gesundheitseinrichtungen “lange Zeit und mit großem Erfolg ausgeübt hat”,

betont das Geschäftsführer-Duo. Dem schließt sich Florian Pletz an: “Ein großer

Dank gilt, neben der Geschäftsführung, vor allem Peter Baumgartner, welcher

meine persönliche Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren extrem

mitgeprägt hat”, so der neue Verwaltungsleiter und ergänzt: “Ich freue mich auf

die neuen Aufgaben und Herausforderungen und erhoffe mir eine konstruktive

Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen.”

Peter Baumgartner bleibt dem Unternehmen noch eine Weile erhalten: Bis Ende

September wird er einige zentrale Projekte, die er mit auf den Weg gebracht

hat, weiter begleiten – wie zum Beispiel die große Baumaßnahme am Krankenhaus

Rotthalmünster. Außerdem übernimmt er in dieser Zeit bei Abwesenheit der beiden

aktuellen Verwaltungsleiter der Krankenhäuser Rotthalmünster und Vilshofen

deren Vertretung.

Quelle: Pressemitteilung, 15.10.2020