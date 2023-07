Elblandklinikum Radebeul mit neuem Verwaltungsdirektor (Pressemitteilung).

Bereits seit 01.04.2021 ergänzt André Gubsch die Krankenhausleitung am ELBLANDKLINIKEN-Standort Radebeul als neuer Verwaltungsdirektor. Sein Vorgänger Michael Schmidt hat das Klinikum bereits im April 2020 verlassen. Seitdem wurde das ELBLANDKLINIKUM Radebeul

interimsweise durch Frau Ursula Russow-Böhm geleitet. Bis Ende diesen Monats führen beide gemeinsam die Geschäfte des Klinikums.

André Gubsch freut sich sehr auf seine neue Aufgabe in Radebeul: „Das Klinikum

ist sehr gut aufgestellt und gewährleistet eine Patientenversorgung auf hohem

medizinischem und pflegerischem Niveau.“

„Wir freuen uns sehr, André Gubsch im ELBLANDKLINIKUM Radebeul zu begrüßen. Er

bringt vielfältige Kompetenzen und Erfahrungen sowohl in Bezug auf die

medizinischen als auch die ökonomischen Aspekte des Gesundheitswesens mit. Er

hat bereits bewiesen, dass er mit seiner lösungsorientierten Art sehr gut zu

den ELBLANDKLINIKEN passt“, ergänzt Vorstand Rainer Zugehör. „An dieser Stelle

möchte ich aber auch besonders Frau Ursula Russow-Böhm für ihren engagierten

Einsatz im zurückliegenden Jahr danken. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles

Gute.“

André Gubsch hat während seiner Zeit als Bundeswehroffizier ein Studium der

Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg

abgeschlossen, worauf dann der Master of Business Administration an der TU

Dresden sowie der Master of Laws in Medizinrecht an der Dresden International

University folgten.

2011 wechselte Gubsch als Personalleiter an das Helios Klinikum Pirna (gehörte

bis 2014 zur RHÖN-KLINIKUM AG) und war dort für ca. 800 Mitarbeiter zuständig.

2017 übernahm er die Position des Leiters Zentrales Personalmanagement in der

RECURA Kliniken SE, bei der er für das Personalmanagement des gesamten

Verbundes mit seinen ca. 1.900 Mitarbeitern verantwortlich war.

Quelle: Pressemitteilung, 28.05.2021