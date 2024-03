Elisabeth Klinikum Schmalkalden baut ein Alterstraumazentrum auf

Neuer Geschäftsführer hat die strukturelle Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Elisabeth Klinikums Schmalkalden zum Ziel (inSüdthüringen).

Neuausrichtung am Elisabeth Klinikum Schmalkalden: Der Lokalversorger in Aufbruchstimmung. Krankenhäuser im ländlichen Raum haben zur Zeit viele Herausforderungen zu überwinden. Neben der pandemischen Ausnahmesituation machen tiefgreifende Veränderungen in der Krankenhauslandschaft, massiver

Fachkräftemangel oder gesetzliche Vorgaben den zumeist kleineren Kliniken zu schaffen. Das Elisabeth Klinikum stellt sich dem mit Neuausrichtung und Weiterentwicklung entgegen.

Schmalkalden: Bereits im Frühjahr 2021 verlieh der Kreistag dem kommunalen

Krankenhaus sein Vertrauen und bewilligte mit 3 Mio. Euro großzügig Mittel für

die strukturelle Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Schmalkalder

Gesundheitsdienstleisters. Seither arbeiten die Geschäftsführung und die

ärztlichen Leiter aller Fachbereiche gemeinschaftlich an einer noch besseren,

bedarfsgerechten Ausrichtung des medizinischen Angebots.

So entwickelt man derzeit unter der Leitung von Dr. Alexandra Finn, Leiterin

der Notaufnahme, und dem Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, Dr.

Andreas Luther, den Aufbau eines Alterstraumazentrums vor Ort. Dessen so

entscheidende Zertifizierung gelang bereits im Dezember 2021. Muss man an

dieser Stelle nun den zumeist älteren Patientinnen und Patienten keine

unnötigen Ortswechsel während Ihrer Rehabilitation mehr zumuten, können die

Mediziner auch in anderen Fachbereichen inzwischen Therapien anbieten, die für

die Hilfesuchenden in und um Schmalkalden bisher lange Fahrwege bedeuteten.

Insbesondere auf dem Gebiet der Tumorchirurgie erfahren die Schmalkalder

Kolleginnen und Kollegen seit Anfang April fachkundige Unterstützung von Prof.

Dr. med. Andreas Sendler. Der Chirurg mit Schwerpunkt Viszeralchirurgie und

Facharzt für Intensivmedizin übernimmt ab dem 04.04.2022 die Sektionsleitung

der Onkologischen Chirurgie. Ebenso zum Team wird im Mai ein weiterer

Allgemein- und Viszeralchirurg stoßen. Beide Mediziner werden künftig am Aufbau

eines Bauchzentrums in Schmalkalden arbeiten.

Das Ziel eines bedarfsgerechten, der an die Bürger des Landkreises

Schmalkalden-Meiningen angepassten Gesundheits- und Krankenfürsorge tangiert

jedoch nicht nur die Fachbereiche der Unfallchirurgie, Orthopädie oder

Allgemein- und Viszeralchirurgie am Eichelbach. Er überspannt auch die

Disziplinen der Gastroenterologie und Pneumologie.

Neu als Funktionsärztin unterstützt zukünftig Viorela-Codruta Jalgoczy die

Klinik für Innere Medizin sowie ein weiterer neuer Kollege, der in der Sektion

für Pneumologie ab August im Elisabeth Klinikum seine Arbeit aufnehmen wird.

Der Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, internistische Onkologie,

Pneumologie und Beatmungsmedizin Dr. Ronni Veitt, freut sich auf die kommende

Zusammenarbeit und erhofft sich die weitere Etablierung der Diagnostik- und

Therapieverfahren auf diesem Gebiet.

Im Rahmen der notwendigen Neustrukturierung fanden unter Thomas Fickel,

Geschäftsführer seit 01.01.2022, ebenso Ausrichtungsgespräche mit den Leitern

des Kardiologischen Fachbereichs sowie der Notaufnahme statt.

Bedauerlicherweise konnte der teils dringend notwendige Prozess der

Weiterentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung an eine moderne

Krankenhauslandschaft, nicht von allen Mitarbeitern getragen werden. „Die

vergangenen Wochen waren sehr intensiv und eine große Herausforderung“, so

Thomas Fickel. „Nicht nur die Ärzteschaft, gerade auch diejenigen, die täglich

mit den Ärzten und am Patienten arbeiten, die Pflegerinnen und Pfleger, galt es

mitzunehmen.“ Im Sinne der zukünftigen Herausforderungen dürfe man jedoch zum

Wohle aller Beschäftigten und vor allem des der Patientinnen und Patienten

überfällige Schritte nicht weiter hinauszögern. Zur Folge hatte dies einen

Wechsel der Chefärztlichen Leitung der Klinik für Kardiologie. Prof. Dr. Atilla

Yilmaz, der im Einvernehmen mit der Geschäftsleitung das Schmalkalder Klinikum

zum Ende des Monats verlässt, gibt die Führung nun an Oberärztin Heike Tendera

(ehemals Veitt) ab. Die Fachärztin für Kardiologie ist dem Haus bereits seit

2010 treu verbunden und übernahm zuletzt die Leitung der Intensivmedizinischen

Versorgung. Ihr zur Seite steht ab sofort Oberarzt Dipl. med. Matthias Widder,

erfahrender Kardiologe und vielen Patienten aus der ambulanten Sprechstunde des

MVZ Gesundheitszentrums längst bestens vertraut. Neu im Team wird Oberarzt

Abubaraka sein, dessen Expertise auf dem Gebiet der Kardiologie das

Behandlungsspektrum vervollständigt.

„Die bauliche und technische Ausstattung mit medizinischen Geräten ist

hervorragend und das Fachwissen sowie die sehr gute Qualität der Arbeit unserer

Ärzte- und Pflegerschaft unbestritten. Dies ist ein Grund mehr für uns, für die

Zukunft unseres Hauses, die immer auch Anpassung bedeutet, zu kämpfen.

Natürlich befindet sich die Krankenhauslandschaft in einem Umstrukturierungs-

und Änderungssprozess. Der macht auch vor Schmalkalden nicht halt. Dass wir

jedoch auf dem richtigen Weg sind, zeigen nicht zuletzt die aktuellen

Neueinstellungen vieler Fachärzte am Eichelbach. Denn das Elisabeth Klinikum

weiß nicht nur durch seine reizvolle geografische Lage zu überzeugen.“ Und so

zeigt sich der Geschäftsführer optimistisch, dass das Klinikum gestärkt aus den

angestoßenen Veränderungen hervorgehen wird.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2022