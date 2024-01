Enzkreis-Kliniken mit neuem Regionaldirektor (Pressemitteilung).

Der bisherige Regionaldirektor Dominik Nusser, der im Dezember 2015 die Leitung der Enzkreis-Kliniken übernommen hatte, wechselt – wie bereits berichtet – zum 1. Mai als neuer kaufmännischer Geschäftsführer zu den Kreiskliniken Reutlingen. Die RKH Kliniken hatten sich unter mehreren Mitbewerbern erfolgreich bei der Übernahme des

Klinikmanagements durchgesetzt. Nussers Nachfolge an der Spitze der RKH Enzkreis-Kliniken wird Dr. Felix Mayer zum 17. April antreten.

Mit Dr. Felix Mayer konnte eine Führungspersönlichkeit gewonnen werden, die

über mehrjährige Erfahrungen in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Kliniken

verfügt. Nach seinen Beratertätigkeiten im Krankenhausmanagement war der

promovierte Diplom-Kaufmann Vorstandsreferent im Personal- und

Dienstleistungsressort in der Konzernzentrale der Sana Kliniken AG, einer der

bundesweit größten private Krankenhausgruppe. Danach leitete er als

Verwaltungsdirektor die beiden Standorte in Laupheim und Riedlingen als Teil

der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH. „Trotz der aktuellen Corona-Krise

freue ich mich darauf, mich mit meinen Erfahrungen und Fähigkeiten bei der

zukünftigen Weiterentwicklung der RKH Enzkreis-Kliniken einzubringen“, so Mayer

bei seinem Start in Mühlacker. „Es ist mir ein großes Anliegen, die künftigen

Herausforderungen mit allen Beteiligten in einem guten Miteinander und in

offener Kommunikation zu meistern“, so der neue Regionaldirektor.

Quelle: Pressemitteilung, 08.04.2020