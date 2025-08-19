EVA Ruhr mit neuem medizinischen Direktor

Neuer Medizinischer Direktor im Evangelischen Verbund Augusta Ruhr (Pressemeldung).

Dr. Peter Lütkes übernimmt die Leitung der Stabsstelle Gesundheit und damit die konzernweite Steuerung der medizinischen Strategie und Qualität im EVA Ruhr. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Mediziner und Manager wird er die standortübergreifende Versorgung und die Weiterentwicklung des Verbunds entscheidend mitgestalten.

Wir freuen uns sehr, Dr. Peter Lütkes als neuen Medizinischen Direktor und Leiter der Stabsstelle Gesundheit im EVA Ruhr begrüßen zu dürfen!

Der Medizinische Direktor verantwortet mit der Stabsstelle Gesundheit die konzernweite Steuerung und Weiterentwicklung der medizinischen Strategie und Qualität im EVA Ruhr. Sie gestaltet mit der Konzerngeschäftsführung die standortübergreifenden Leistungserbringung, die sektorenübergreifende Versorgung sowie die medizinisch-strategischen Ausrichtung des Verbunds. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Medizincontrolling und im Qualitätsmanagement, mit dem Ziel, einheitliche Standards zu etablieren, Zertifizierungen zu begleiten und die Versorgungsqualität nachhaltig zu sichern.

Dr. Peter Lütkes ist Facharzt für Innere Medizin und verfügt zusätzlich über einen Master of Health Business Administration (MHBA). Seine Karriere führte ihn unter anderem an das Klinikum Hochsauerland, wo er verschiedene Leitungsfunktionen innehatte – vom Leiter Medizinisches Controlling und Medizinstrategie über die Rolle als Prokurist bis hin zum Medizinischen Direktor. Zuletzt war er als Medizinischer Direktor am Klinikum Hochsauerland der Alexianer-Gruppe tätig.

Olaf Walter, Sprecher Gesundheitswirtschaft in der Konzerngeschäftsführung des EVA Ruhr, erklärt dazu: „Mit Dr. Lütkes gewinnen wir einen erfahrenen Mediziner und Manager, der die medizinische Entwicklung in unserem Verbund entscheidend mitgestalten wird. Gerade in einer Zeit, in der wir die Versorgung über Standorte und Sektoren hinweg noch stärker verzahnen wollen, ist seine Expertise ein großer Gewinn. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Zukunft des EVA Ruhr im Sinne unserer Patientinnen und Patienten weiter zu gestalten.“

Quelle: Pressemeldung, 19.08.2025