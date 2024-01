Evangelisches Johannesstift mit neuer Stiftsvorsteherin (Pressemitteilung).

Die Evangelisches Johannesstift SbR hat ab dem 1. Juni 2020 eine neue Stiftsvorsteherin. Pfarrerin Anne Hanhörster übernimmt als erste Frau diese Position. Sie vertritt die Stiftung und das Gemeinwesen nach außen und innen. Im vierköpfigen Stiftungsvorstand hat sie den Vorsitz. Zur Stiftung gehören das Wichern-Kolleg mit der Diakon*innenausbildung

und das Fundraising. Anne Hanhörster ist zudem Mitglied im Leitungskonvent der Schwestern- und

Brüderschaft und Pfarrerin der Kirchengemeinde auf dem Gelände.

Stiftung und Gemeinwesen für die Zukunft ausrichten

„Mit der Neubesetzung kann die Stiftung nun wieder mit ganzer Kraft ihre

Aufgaben erfüllen“, sagt Andreas Mörsberger, Vorstand der Stiftung. Die

Stiftsvorsteherin wird Stiftung und Gemeinwesen gemeinsam mit den verschiedenen

Beteiligten für die Zukunft ausrichten. Das diakonische Profil entwickelt sie

gemeinsam mit der Schwestern- und Brüderschaft und der Kirchengemeinde weiter.

Mit den Mitarbeitenden gestaltet sie das Perspektivkonzept Schönwalder Allee

26, mit dem das Gelände für die kommenden Jahre gut aufgestellt werden soll.

Die Stiftsvorsteherin ist am 8. Februar dieses Jahres vom Stiftungsrat des

Evangelischen Johannesstifts unter Leitung von Generalsuperintendentin Ulrike

Trautwein gewählt worden. „Wir sind von Frau Hanhörster überzeugt, weil sie

eine kluge, erfahrene und zugewandte Persönlichkeit ist“, erklärt sie.

Umfangreiche Erfahrung in Kirche und Diakonie

Anne Hanhörster bringt umfangreiche Erfahrungen in ihre neue Position ein. Die

58-jährige studierte Theologin stammt aus Nordrhein-Westfalen. Sie war viele

Jahre als Pfarrerin in Gemeinden im Ruhrgebiet tätig und zuletzt Vorsitzende

des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop. Zudem hat sie sich

in der Gestaltseelsorge, der Theaterpädagogik sowie in der Pastoralpsychologie

umfassende Expertise erworben und besitzt Leitungserfahrung in Kirche und

Diakonie. Anne Hanhörster ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Quelle: Pressemitteilung, 28.05.2020