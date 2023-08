Fachklinik 360 Grad in Ratingen mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Ein neues Gesicht zum neuen Jahr: Ab dem 1. Januar erweitert Margarete Janson (53) die Geschäftsführung der Ratinger Fachklinik 360°. Zum Jahresende beendet sie ihre bisherige

Führungstätigkeit bei der Sana Klinik Bad Wildbad und wechselt an die Rosenstraße.

Als neue Geschäftsführerin der Klinik, die sich auf Orthopädie,

Wirbelsäulenchirurgie, Schmerzmedizin und rheumatologische Erkrankungen

spezialisiert hat, möchte sie den Standort weiter entwickeln und bringt dafür

das passende Portfolio an Erfahrung mit. „Gute Medizin bedeutet für mich, den

Menschen ganzheitlich zu sehen und ihm im interdisziplinären Schulterschluss zu

helfen. In Ratingen möchte ich das schon jetzt erfolgreiche Teamwork zwischen

operativen Gelenkspezialisten, Orthopäden, Chirurgen, Rheumatologen und

Schmerzmedizinern, Therapeuten und Pflegedienstmitarbeitern weiter ausbauen",

so Margarete Janson.

Gern erinnert sie sich an die vergangenen sechs Jahre in Bad Wildbad im

Schwarzwald: „Die Klinik mit ihrem Schwerpunkt auf Endoprothetik und

Gelenkchirurgie sowie Rheumatologie hat stets spannende und herausfordernde

Aufgaben für alle Mitarbeiter bereitgehalten. Ich verlasse die Region deshalb

mit einem lachenden und weinenden Auge.“ Das Lachen rührt daher, dass sie in

Ratingen mindestens ebenso spannende Herausforderungen erwarten, zudem in einem

medizinisch sehr ähnlichen Leistungsspektrum. „Nach all den Jahren in

Baden-Württemberg freue ich mich aber auch, wieder in meine Heimat

zurückzukehren“, sagt die in Bad Berleburg geborene Janson.

Die studierte Betriebswirtin hatte die Klinik Bad Wildbad in der

Krankenhauslandschaft sichtbar etabliert. Laut FOCUS-Klinikliste gehört sie zu

den besten 100 Krankenhäusern in Deutschland. Kein Wunder also, dass

Sana-Regionalgeschäftsführer Thomas Ewald die Entscheidung zum Wechsel bedauert

und Janson ein erstklassiges Zeugnis ausstellt: „Sie hinterlassen Ihrem

Nachfolger ein großartiges Krankenhaus mit engagierten Mitarbeitern und

einzigartigem medizinischem Portfolio.“ Kein Wunder auch, dass Prof. Dr.

Johannes Güsgen, Geschäftsführer der Fachklinik 360°, sich nun über die

Verstärkung der Geschäftsführungsebene durch die 53-Jährige Ökonomin freut.

Margarete Janson verfügt über eine langjährige Erfahrung im Krankenhauswesen.

Sie begann ihre Laufbahn quasi von der Pike auf mit einer Ausbildung zur

Krankenschwester. Auf Weiterbildungen zur Fachkrankenschwester für Anästhesie-

und Intensivmedizin und Aufgaben in der Stationsleitung folgte ein Studium der

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Krankenhausmanagement. Nach

mehreren Stationen in der Verwaltungsleitung leitete sie u. a. auch die Sana

Rheumazentrum Rheinland-Pfalz AG.

Quelle: Pressemitteilung, 08.01.2019