Fachkrankenhaus Coswig mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer am Fachkrankenhaus Coswig (Pressenachricht).

Torsten Bochannek übernimmt zum 01.01.2023 die Geschäftsführung am Fachkrankenhaus Coswig. Neben seiner Rolle als Geschäftsführer der Lungenfachklinik übernimmt er auch die Leitung in den im Gesundheitszentrum

Recura betriebenen ambulanten Einrichtungen in Sachsen.

Torsten Bochannek verfügt über langjährige Erfahrung als Klinikmanager im

sächsischen Gesundheitswesen und ist persönlich fest in der Region verankert.

Zuletzt war er als Assistent der Geschäftsführung und Personalleiter für die

Helios-Weißeritztal-Kliniken in Freital und Dippoldiswalde tätig. Zugleich

verantwortete der Diplom-Kaufmann die Standortleitung der Helios Verwaltung Ost

und vorherig der MVZ Management Ostsachsen GmbH als Geschäftsführer.

Er ist überzeugt, seinen beruflichen Erfahrungsschatz erfolgreich für die

zukünftige Entwicklung der Lungenfachklinik in Coswig einzubringen: „Es freut

mich sehr, das Fachkrankenhaus Coswig in seinem erfolgreichen

Entwicklungsprozess zu begleiten und weiterzuentwickeln. Die Einführung von

Mindestmengen in der Thoraxchirurgie und eines Lungenkrebsscreenings zulasten

der Gesetzlichen Krankenversicherung für Risikopatienten in den nächsten Jahren

werden zukünftig die Patientenversorgung signifikant verbessern und die

Bedeutung des Fachkrankenhauses in Ostdeutschland weiter stärken. Die Klinik

und das gemeinsam mit dem Dresdener Uniklinikum betriebene Ostdeutsche

Lungenzentrum (ODLZ) genießen einen hervorragenden Ruf. Vor diesem Hintergrund

freue ich mich sehr auf meine neue Rolle in Coswig.“

„Torsten Bochanneks fundiertes Wissen im Gesundheitswesen sowie seine

exzellente Vernetzung werden dazu beitragen, das FKC als überregionalen

Lungenspezialisten weiterzuentwickeln. In ganz Deutschland sind wir damit eines

von bundesweit nur sehr wenigen Krankenhäusern, deren umfassende Expertise im

Bereich Lunge gleichzeitig die hohen Anforderungen von mehreren

Fachgesellschaften in umfassender Kombination erfüllt. Zusammen mit Torsten

Bochannek ist es unser gemeinsames Ziel, das ODLZ weiter zusammen mit der

Uniklinik Dresden auszubauen.“ sagt Co-Geschäftsführer Dr. Matthias Hagen

Lakotta. „Ich danke dem bisherigen Geschäftsführer Viktor Helmers, der durch

sein Wirken in den vergangenen Jahren das Profil der Klinik weiter geschärft

hat. So entstanden unter seiner Federführung die pneumologische

Frührehabilitation und eine eigene Pflegeschule in Coswig. Nun verlässt Viktor

Helmers das Unternehmen auf eigenen Wunsch.“

Quelle: Pressenachricht, 27.09.2022