Fachkrankenhaus Coswig mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Viktor Helmers heißt das neue Gesicht in der Geschäftsführung des Coswiger Fachkrankenhauses. Er tritt in die Fußstapfen von Ursula Russow-Böhm, die ihre langjährige Klinikgeschäftsführertätigkeit beendet. Coswig: Das Fachkrankenhaus Coswig wird nun operativ

durch den neuen Geschäftsführer Viktor Helmers geführt. Schon seit dem 1. Oktober 2018 bekleidet der 34-Jährige diese verantwortungsvolle Position. Bis Ende 2018 steuerte ein dreiköpfiges Geschäftsführerteam die renommierte Klinik, zu dem

auch Ursula Russow-Böhm und Dr. Matthias-Hagen Lakotta zählten. Zum

Jahreswechsel verabschiedete sich die seit 2007 amtierende Geschäftsführerin,

Ursula Russow-Böhm, in den Ruhestand.

Viktor Helmers war zuvor Geschäftsführer bei der Amper Medico GmbH an den

Standorten Dachau und München. Zudem war er seit 2016 als Assistent der

Klinikgeschäftsführung im kaufmännischen Bereich bei den Helios Amper Kliniken

in Dachau und Markt Indersdorf tätig. Der in Frankfurt/Oder geborene Helmers

absolvierte im Rahmen seiner akademischen Laufbahn zunächst das Studium der

Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (M.Sc.) an der Universität München

und durchlief das MBA-Programm der ESB Reutlingen. Während seiner

Bundeswehrlaufbahn erlangte er darüber hinaus langjährige Führungspraxis als

Kompaniechef und Offizier bei den Gebirgsjägern.

„Ich freue mich sehr, in dieser hoch spezialisierten und in der

Gesundheitslandschaft fest verankerten Klinik tätig zu sein. Es ist mir eine

Ehre, das Haus für zukünftige Herausforderungen strategisch richtungsweisend

weiterzuentwickeln und dabei regional sowie überregional unseren hohen Anspruch

auf dem Spezialgebiet der Lungenerkrankungen auszubauen. Ich selbst möchte für

und mit der Klinik alles dafür tun, dass unseren Patienten die beste Behandlung

zukommt.“, erklärt Geschäftsführer Viktor Helmers.

Über das Fachkrankenhaus Coswig

Das Fachkrankenhaus Coswig ist medizinisch spezialisiert auf die Bereiche

Pneumologie, Allergologie, Beatmungsmedizin und Thoraxchirurgie. Die

Einrichtung verfügt neben dem von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

empfohlenen und zertifizierten Lungenkrebszentrum über ein ebenso

zertifiziertes Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie (Deutsche Gesellschaft für

Thoraxchirurgie e.V.), ein international anerkanntes Laserzentrum sowie über

ein Schlafmedizinisches Zentrum. Im Fachkrankenhaus Coswig, das über 171 Betten

verfügt, werden jährlich rund 7.000 Patienten medizinisch behandelt. In

Kooperation mit dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden betreibt das

Fachkrankenhaus Coswig das Ostdeutsche Lungenzentrum (ODLZ) und schließt damit

eine Lücke für eine spitzenmedizinische Behandlung von Lungenkrebspatienten in

Sachsen und darüber hinaus. Zudem ist das Fachkrankenhaus Gründer und Initiator

des Kompetenznetzwerks für Lungenerkrankungen e.V. (KoLE) und steht damit

anderen Kliniken und niedergelassenen Ärzten unter anderem in beratender

Funktion auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen zur Seite.

Quelle: Pressemitteilung, 04.01.2018