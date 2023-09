Führender Mediziner Deutschlands wird Mitglied im Verwaltungsrat des Klinikums Stuttgart (Pressemitteilung).

Das größte Haus der Maximalversorgung in Baden-Württemberg vollzieht zum 1. Januar 2019 einen Wechsel der Rechtsform vom Eigenbetrieb zur Kommunalanstalt. Neben effizienten Entscheidungswegen ist auch die Gewinnung externer Expertise für das Aufsichtsgremium

des Klinikums ein starkes Argument für diesen Schritt.

In den Verwaltungsrat des Klinikums Stuttgart ziehen künftig neben dem Ersten

Bürgermeister der Landeshauptstadt, Michael Föll, und insgesamt elf

Gemeinderäten drei externe Mitglieder ein. Nach dem Beschluss des Gemeinderats

Stuttgart übernimmt künftig der Neurologe Prof. Karl Max Einhäupl einen dieser

drei Sitze. Als Vorstandsvorsitzender der Charité-Universitätsmedizin Berlin

leitet er seit zehn Jahren sehr erfolgreich die größte Universitätsklinik

Europas. Als Vorsitzender des Wissenschaftsrats hat er langjährig die

Forschungslandschaft in Deutschland geprägt und wesentliche

forschungspolitische Impulse gesetzt.



Neben Einhäupl werden auch Prof. Dr. Christoph Ehrhardt und Dr. Thomas Böhm

Mitglied des Verwaltungsrats für das Klinikum Stuttgart.

Prof. Ehrhardt besitzt umfangreiche Erfahrung mit Großprojekten, darunter der

Um- und Neubau des Reichstages als Sitz des Bundestags in Berlin, der Bau des

Flughafens Skylink in Wien und der Teilneubau der Mercedes Benz-Arena in

Stuttgart. Die Expertise des Geschäftsführenden Gesellschafters der Bennix SA

GmbH besitzt besondere Bedeutung für das Klinikum: Bis 2028 wird das

Katharinenhospital an der Kriegsbergstraße für rund 750 Millionen Euro neu

gebaut.

Die Gewerkschaften, denen nach dem sogenannten Vier-Seiten-Vertrag ein Sitz

vorbehalten ist, entsenden den Arzt Dr. Thomas Böhm in den Verwaltungsrat. Er

war bis 2011 Vorsitzender des Personalrats im Klinikum und ist Mitglied im

Landesbezirksvorstand von ver.di.

Quelle: Pressemitteilung, 20.12.2018