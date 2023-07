Frankfurter Rotkreuz-Kliniken: Pflege als Standbein stationärer Versorgung (Pressemitteilung).

Die Diskussionen um den Pflegekräftemangel stehen, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, im Fokus der aktuellen Koalitionsverhandlungen und des Deutschen Krankenhaustages. Karin Schoppet, Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V., sieht die Pflege als Schlüsselfaktor im Wettbewerb der

Krankenhäuser.

Vom 15. bis 18.11. findet der digitale Deutsche Krankenhaustag statt.

Programmatischer Titel: „Kurswechsel in der Krankenhauspolitik“. Neben der

Diskussion um DRGs und zunehmende Ambulantisierung ist „Pflege“ das zentrale

Thema bei Diskussionen und Vorträgen. „Zu Recht“, betont Karin Schoppet,

Vorsitzende des Vorstands der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und des

Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.: „Den intensivsten Kontakt zum Patienten hat

das Pflegepersonal; fehlt es oder ist es überlastet, macht sich dies

unmittelbar bemerkbar.“

An diesem Punkt setzen die Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser an und versuchen

über mehrere Säulen die Pflege an den beiden Standorten am Zoo und Maingau zu

stärken: „Zum einen sind wir über die beiden starken Schwesternschaften des

DRK, Frankfurt und Bad Homburg-Maingau, pflegerisch breit aufgestellt. Zudem

setzen wir ganz klar auf fundierte Ausbildung mit unserer eigenen Pflegeschule

und einer hohen Fachkraftquote in den Kliniken. Nicht zuletzt haben wir in den

zentralen Bereichen die Digitalisierung von Dokumentation und Prozessen

eingeführt, was langfristig ebenfalls zu einer Entlastung des Personals führt“,

erläutert Schoppet. Mit Erfolg: Eine aktuelle Umfrage des Instituts für das

Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) vom 04.10.2021 zeigt, dass die Frankfurter

Rotkreuz-Kliniken bei der Berechnung der standortbezogenen Pflegelast mit einem

Index von 45,88 auf Platz 2 im Vergleich der regionalen Krankenhäuser liegen

(1). „Unser Ziel ist es, Pflegende langfristig bei uns zu behalten und

möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen“, so Schoppet.

Im Jahr 2019 startete die Geschäftsführung der beiden Häuser den Versuch, eine

35-Stunden Woche in der Pflege einzuführen (2), wozu es bis dato keine finale

Rechtsprechung gibt. „Nichtsdestotrotz werden wir auch in Zukunft attraktive

Modelle für eine gute Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf anstreben;

denn die Pflege ist ein zentrales Element für den Erfolg unserer Kliniken“,

erklärt die Vorsitzende.

Allgemeine Informationen über die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken finden Sie

unter:

Quelle: Pressemitteilung, 16.11.2021