Führungswechsel bei den AMEOS Einrichtungen Ratzeburg

Neue Krankenhausdirektorin der AMEOS Einrichtungen Ratzeburg (Pressenachricht).

Judith Hummel übernimmt mit sofortiger Wirkung als neue Krankenhausdirektorin die Führung der AMEOS Einrichtungen Ratzeburg. Die gelernte Kinderkrankenschwester und studierte Gesundheitsmanagerin bringt viel Erfahrung aus dem medizinischen Fachbereich mit und freut sich, die zukünftigen

Entwicklungsschritte der AMEOS Einrichtungen zu leiten und voranzutreiben.

Frau Hummel kommt von der Basis: Auf ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester

und zahlreiche Berufsjahre setzte sie ein Bachelor- und Masterstudium im

Bereich Gesundheitsmanagement. Es folgten prägende berufliche Erfahrungen als

Geschäftsführerin, zuletzt in einer Klinik in Brandenburg, sowie als

Unternehmensberaterin im Bereich Digitalisierung und Medizincontrolling. Nun

führt es die gebürtige Berlinerin aus dem Süden in den Norden, um sich neuen

beruflichen Herausforderungen zu widmen. Mit im Gepäck – reichlich Knowhow,

Freude an der Tätigkeit und Zukunftsvisionen! Ein klarer Wertekodex ist ihr

dabei eine wichtige Richtschnur: ein respektvoller und fairer Umgang

miteinander, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, Vertrauen ineinander und

lösungsorientiertes Arbeiten.

„Ich freue mich, dass wir mit Frau Hummel eine fachlich kompetente und

erfahrene Leitung für die AMEOS Einrichtungen Ratzeburg gewinnen konnten. Sie

wird die Einrichtungen entschieden für die Zukunft ausrichten“, so Stephan

Freitag, Regionalgeschäftsführer AMEOS Nord.

Für die zukünftige Entwicklung wünscht sich die neue Krankenhausdirektorin,

dass die AMEOS Einrichtungen Ratzeburg gemeinschaftlich und gestärkt durch

diese herausfordernden Zeiten gehen. Trotz hoher Energiekosten, Lieferengpässen

und dem Fachkräftemangel gilt es, alle Leistungsbereiche für die Zukunft fit zu

machen, um die Gesundheitsversorgung in der Region zu sichern. Hier sieht

Judith Hummel die Geschäftsführung ebenso in der Pflicht wie die Politik.

Quelle: Pressenachricht, 04.11.2022