Gemeinsame Stellungnahme von Landrat und der Geschäftsführung der Alb-Fils Kliniken zu Presseartikeln

Gemeinsame Stellungnahme von Landrat Wolff und der Geschäftsführung der ALB FILS KLINIKEN zum Artikel Signal des Kreiswechsels kam an sowie zum Artikel Deutliche Worte von Stefan Geis und zum Kommentar Der Anfang ist gemacht von Ilia Siegemund vom 23. März 2022 in der Geislinger Zeitung. Landrat Wolff und die Geschäftsführung der ABL FILS KLINIKEN nehmen umfassend Stellung zu den oben erwähnten Artikeln der Sonderbeilage der GZ vom 23.3.2022.

Die von Dr. Stefan Geis, Degginger Gemeinderat und Hausarzt, geforderte

vollumfängliche ambulante Versorgung wird mit dem Zukunftskonzept der ALB FILS

KLINIKEN erfüllt. Hinzu kommen die vom Kreistag beschlossenen Angebote wie die

Kurzzeitpflege und die 24/7 Notfallambulanz inklusive Überwachungsbetten.

Darüber hinaus wird von dem durch den Landkreis beauftragten Projektentwickler

Drees & Sommer derzeit unter anderem die Etablierung eines Hospizes an der

Helfenstein Klinik geprüft.

Eine vollumfängliche stationäre Versorgung in der Helfenstein Klinik war

bereits vor der Umstrukturierung nicht gegeben. Geburten sowie Notfälle wie

Herzinfarkt, Polytrauma oder der Schlaganfall wurden bereits zuvor

ausschließlich in Göppingen oder anderen großen Kliniken mit

Maximalversorgungscharakter behandelt.

Die Aussage, der ehemalige Medizinische Geschäftsführer, Prof. Dr, Jörg Martin,

habe eine Klinik in der Landkreismitte als sinnvollste Lösung bezeichnet,

trifft nicht zu. Korrekt ist, dass Prof. Martin einen Neubau der Klinik am

Eichert in Göppingen favorisierte (und damit keine Kernsanierung), u.a., weil

der überwiegende Teil der Bevölkerung des Landkreises Göppingen im westlichen

Teil des Landkreises lebt und an der Klinik am Eichert eine funktionierende

Infrastruktur besteht. (z.B. Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Bergfeld, Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes in unmittelbarer Nachbarschaft,

Fernwärme und die ruhige Lage durch den angrenzenden Eichertwald).

Die Aussage, der Kaufmännische Geschäftsführer der ALB FILS KLINIKEN, habe eine

Klinik in der Kreismitte als die betriebswirtschaftlich sinnvollste Lösung

bezeichnet, trifft ebenfalls nicht zu. Dies bezog sich auf eine Nachfrage in

einer öffentlichen Veranstaltung, dass grundsätzlich ein Zentralklinikum,

unabhängig vom Standort und der strukturellen Gegebenheiten, i.d.R.

betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, als zwei Krankenhausstandorte.

Die angebliche Aussage des Regierungspräsidiums, dass eine Klinik in der

Kreismitte favorisiert werde, ist der Landkreisverwaltung und der

Geschäftsführung der ALB FILS KLINIKEN nicht bekannt.

Korrekt ist, dass Ministerpräsident Kretschmann die Zwei-Standorte-Strategie

kritisch angesprochen hatte. Die Umstrukturierung der Helfenstein Klinik trägt

diesem Gedanken zwar nun Rechnung, ist aber dennoch den bereits eingangs

erwähnten verschärften Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen geschuldet und hat

ihren Ursprung nicht in der Empfehlung des Ministerpräsidenten.

Die Aussage, dass die beiden Klinikstandorte weder spezialisiert, noch gestärkt

wurden, trifft nicht zu. In Geislingen wurde die Endoprothetik ausgebaut. Fakt

ist jedoch auch, dass außer dem Chefarzt des

Orthopädisch-Unfallchirurgischen-Zentrums (OUZ) Prof. Schmidt über Jahre bis

heute als einziger Arzt die für ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum

notwendige Qualifikation hat – daher war und ist eine hochgradige

Spezialisierung für die HKG mit Zertifikat nicht möglich gewesen. Ebenso wurde

die Palliativstation und die SAPV ausschließlich an der Helfenstein Klinik

etabliert. Auch wurden zwei Heimbeatmungswohngemeinschaften eingerichtet und

zwei Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der ALB FILS KLINIKEN

an der Helfenstein Klinik eröffnet. Durch die Errichtung des Ärztehauses an der

Helfenstein Klinik wurde bereits in 2013 die Stärkung der ambulanten Versorgung

höchst erfolgreich forciert.

Die Aussage, dass die Geschäftsführung der ALB FILS KLINIKEN den Standort

Geislingen Standort sukzessive geschwächt und strategisch das Ziel verfolgt

habe, die Geislinger Klinik zu schließen, ist daher entschieden zurück zu

weisen.

Die Schließung der Geislinger Schule für Pflegeberufe war ausschließlich dem

Umstand geschuldet, dass die Klassengröße bzw. die Anzahl der SchülerInnen

rückläufig war. Die Anzahl der SchülerInnen rechtfertigte bei Weitem nicht die

Aufrechterhaltung zweier Schuladministrationen in Göppingen und in Geislingen

bzw. zweier schulischer Infrastrukturen. Ähnlich verhielt es sich mit der

Kindertagesstätte. Hier waren vor Schließung zuletzt nur noch vier Kinder von

klinikeigenen Mitarbeitern untergebracht. Bei einem jährlichen Defizit der Kita

und dem klaren Konsolidierungsauftrag „schwarze Null“ war eine

Aufrechterhaltung der Kita auch seitens des Aufsichtsrates nicht zu

rechtfertigen.

Entschieden zurückzuweisen ist auch die Aussage von Herrn Dr. Geis, dass es dem

Landrat 2012 bei der Entscheidung über den Klinikneubau am Mut für einen

Standort in der Mitte des Landkreises gefehlt habe und, dass seine Haltung mit

seiner Wiederwahl (die erst 5 Jahre später anstand!) im Zusammenhang stünde.

Alleine die damalige Erkenntnislage und die sorgfältige Abwägung der Argumente

waren für ihn meinungsbildend. Der Landrat weist darauf hin, dass mit solch

unwahren Behauptungen, wie auch mit der Aussage, der Erhalt beider Kliniken sei

vom Kreistag 2012 „garantiert“ worden, die ohnehin schwierige Diskussion

unnötig verschärft werde.

Zum Vorwurf mangelnder Präsenz in Deggingen im Kommentar der GZ weist der

Landrat darauf hin, dass er eine Vielfalt unterschiedlichster Termine in

Deggingen in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat (insgesamt mindestens 17

Termine, je ein bis drei Termine pro Amtsjahr). Der Vorwurf mangelnder Präsenz

und Bürgernähe ist daher nicht gerechtfertigt.

Hintergrundinformationen:

Der in den letzten Jahren vorangeschrittene Strukturwandel im deutschen

Krankenhauswesen und die sich verschärfenden bundesweiten Rahmenbedingungen im

Gesundheitssystem veranlassten den Aufsichtsrat der ALB FILS KLINIKEN im

Februar 2019 eine Überprüfung des Medizinkonzeptes der ALB FILS KLINIKEN aus

dem Jahr 2015 zu beauftragen. Anlass dafür waren unter anderem die sich

zuspitzende Entwicklung des Fachkräftemangels, die Einführung der

Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung, das MDK-Reformgesetz, die zunehmenden

Zertifizierungsnotwendigkeiten, die ausufernde Reglementierung im

Krankenhauswesen und die geplante Reform der Notfallversorgung. Nicht zuletzt

ließ die fortschreitende Ambulantisierung erkennen, dass die Annahmen des

damaligen Medizinkonzeptes bereits 2019 vielfach überholt waren. Daher war die

vom Kreistag im Mai 2021 beschlossene Umstrukturierung und die Umsetzung des

Zukunftskonzeptes für die ALB FILS KLINIKEN unabdingbar.

Quelle: ALB FILS KLINIKEN GmbH