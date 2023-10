Gemeinsame Strategie von Unternehmensführung und Trägern soll kommunalen Krankenhausverbund ANregiomed langfristig stärken (Pressemitteilung).

Die Unternehmensführung und der Verwaltungsrat des kommunalen Klinikverbunds ANregiomed haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens befasst und gemeinsam eine Strategie für die kommenden Jahre festgelegt. ANregiomed will als kommunaler Krankenhaus-Verbund die Position als

der Gesundheitsanbieter in der Fläche weiter ausbauen, die bestehenden Stärken der drei Krankenhäuser

festigen, den Verbundgedanken stärken und noch mehr ambulante Leistungen

anbieten. Die zugrundeliegenden Überlegungen wurden von den Kaufmännischen und

Ärztlichen Direktoren der drei Klinikstandorte und der Pflegedirektion

gemeinsam mit dem Vorstand erarbeitet.

„Zur Sicherung der regionalen Versorgung und der vier Standorte sehen

Verwaltungsrat, Vorstand und Führungskräfte es als notwendig an, dass sich

ANregiomed beständig weiterentwickelt“, erklärt Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Die

schwierigen bundesweiten Rahmenbedingungen setzen dies voraus. „Der von

Bundespolitik und Krankenkassen gewollte Trend zu größeren Einheiten bei

gleichzeitiger Reduktion der Krankenhausbetten, die strukturelle

Unterfinanzierung der Krankenhäuser und diverse Strukturvorgaben – wie die

Einführung von Mindestmengen für Behandlungen – lassen uns hier wenig

Spielraum“, ist der ANregiomed-Verwaltungsratsvorsitzende überzeugt. Weitere

Einschränkungen brächten der bundesweite Fachkräftemangel, die insgesamt

sinkende Nachfrage nach Krankenhausleistungen, Kostensteigerungen und der

zunehmende Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern mit sich.

Langfristige Sicherung der Klinikstandorte

Nach Überzeugung von Vorstand Dr. Gerhard M. Sontheimer sind abgestimmte,

spezialisierte und vernetzte Angebote in den Einrichtungen des

ANregiomed-Verbundes die Grundlage für die Qualität der Versorgung in der

Fläche und die langfristige Sicherung der Standorte Ansbach, Dinkelsbühl und

Rothenburg ob der Tauber sowie der Praxisklinik Feuchtwangen. „Das Klinikum

Ansbach baut seine Position als einziger Schwerpunktversorger für

Westmittelfranken aus“, erklärt der ANregiomed-Vorstand. „Die Standorte

Dinkelsbühl und Rothenburg o.d.T. nehmen weiterhin die Aufgabe als Grund- und

Regelversorger wahr und sichern die Notfallversorgung.“

Ausbau ambulanter Angebote

Ergänzt werden die Angebote durch die bereits jetzt stark nachgefragten

medizinischen „Leuchttürme“: Gastroenterologie, Schlaganfallversorgung und

elektive Orthopädie in der Klinik Dinkelsbühl sowie Kardiologie, Allgemein- und

Viszeralchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik Rothenburg o.d.T.

Zusätzlich werden alle drei Krankenhäuser künftig über die stationäre

Versorgung hinaus als Anlaufstelle für ambulante Untersuchungen und

Behandlungen gestärkt. „Sie entwickeln sich zum Gesundheits-Campus“, beschreibt

Dr. Sontheimer die neue Struktur. „Dazu werden alle bestehenden Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ) an die Krankenhäuser verlagert. Dies verbessert die

Abläufe, und die Patienten erhalten gleichzeitig ein breiteres

Leistungsangebot, weil Ärzte ihre Aufgaben zunehmend sowohl im stationären als

auch im ambulanten Sektor wahrnehmen.“

Ausbildung von Nachwuchskräften

Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist und bleibt die Ausbildung von

Nachwuchskräften in Medizin und Pflege. Innovative Konzepte, wie die

Möglichkeit der Teilzeitausbildung, sorgen langfristig für eine hohe

Attraktivität der Berufsausbildung bei ANregiomed.

Krankenhäuser bleiben Krankenhäuser

Am Klinikum Ansbach werde der schnellstmögliche Abschluss der Bauarbeiten

angestrebt. Investieren will ANregiomed aber auch verstärkt in neue

Medizintechnik und die Digitalisierung medizinischer und administrativer

Abläufe in und zwischen den Einrichtungen. Damit würden auch die Arbeitsplätze

für die Mitarbeiter attraktiver und die wichtige Vernetzung mit den

niedergelassenen Ärzten gestärkt.

Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner als Vertreter

der beiden Träger von ANregiomed sind sich einig: Am wichtigsten sei, dass die

Bevölkerung den Einrichtungen von ANregiomed Vertrauen entgegenbringt – als

Patient, Mitarbeiter, Auszubildender oder Kooperationspartner. „Unsere

Krankenhäuser bleiben Krankenhäuser, wohnortnah, mit einem guten und

abgestimmten Leistungsangebot, stationär und ambulant, mit intensiver

Verzahnung mit dem Rettungsdienst und den niedergelassenen Ärzten, vernetzt in

der Region, in kommunaler Trägerschaft!“

Einigkeit der Kommunalpolitiker

Die Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer (Dinkelsbühl) und Dr. Markus Naser

(Rothenburg o.d.T.) begrüßen die Sicherung, Profilbildung und Vernetzung der

beiden Kliniken in Dinkelsbühl und Rothenburg o.d.T. im kommunalen Verbund mit

den jeweiligen besonderen medizinischen „Leuchttürmen“. Auch Bürgermeister

Patrick Ruh (Feuchtwangen) sieht die Versorgung der Bevölkerung durch die

Praxisklinik Feuchtwangen als „wichtig und zukunftsgerichtet“ an. Landrat Dr.

Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner wollen gemeinsam die

Qualität der regionalen Gesundheitsversorgung in der Hand von Landkreis Ansbach

und Stadt Ansbach sichern und stärken. Dafür seien aber auch Veränderungen

erforderlich. Beide werben dafür um Verständnis und Unterstützung bei der

Bevölkerung. „Wenn sich die bundesweiten Rahmenbedingungen immer schneller

ändern, darf man selbst nicht stehen bleiben. Die beiden Träger sind bereit,

die notwendigen Mittel für eine qualitativ hochwertige regionale

Gesundheitsversorgung auch bereitzustellen.“

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2020