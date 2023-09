Geschäftsführender Direktor verlässt Medical Park Holding SE (Pressemitteilung).

Der Geschäftsführender Direktor der MP Medical Park Holding SE in Amerang, Herr Jens Breuer, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen möchte und daher gebeten, mit Wirkung zum 31.12.2020 bei Medical Park auszuscheiden. Medical Park bedauert dies, will aber

Herrn Breuers Wunsch entsprechen. Herr Breuer scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2020

im besten gegenseitigem Einvernehmen aus der Medical Park Gruppe als Geschäftsführender

Direktor (CFO) bzw. Vorstand aus.

Die Aufgaben von Herrn Breuer im Bereich Finanzen wird Tobias Diesing, bisheriger

Abteilungsleiter Controlling unter Herrn Breuer, als künftiger Leiter Finanzen übernehmen. In

dieser neuen Funktion wird er auch die Bereiche Einkauf, Controlling, M&A und

Finanzbuchhaltung verantworten. Er berichtet direkt an den Vorsitzenden Geschäftsführenden

Direktor (CEO) Ulf Ludwig. Die bisher zu Herrn Breuers Verantwortungsbereich gehörende ITAbteilung wird vorübergehend an Herrn Harald Becker (CHRO) berichten.

Mit Blick auf die enorme und weiter steigende Bedeutung, die die Digitalisierung für das

Gesundheitswesen hat, wird Medical Park die Aufgabenbereiche der Unternehmensleitung

anpassen. Dem Kreis der Geschäftsführenden Direktoren wird künftig an Stelle des CFO ein

Verantwortlicher für Transformation und Informationstechnologie (CTO/CIO) angehören.

Medical Park hat die Suche nach einer kompetenten Persönlichkeit für diese Funktion

aufgenommen. In dessen Verantwortung fällt künftig neben der konsequenten Fortschreibung

und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie auch die damit einhergehende Prozessoptimierung auf allen Ebenen.

Quelle: Pressemitteilung, 26.11.2020