Geschäftsführer verlängert bei varisano

varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus: Osypka bleibt Geschäftsführer (Pressemeldung).

Michael Osypka wird in den kommenden fünf Jahren gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. med. Patrick Frey den kommunalen Gesundheitsverbund varisano leiten. Er hatte sich in einem formellen Ausschreibungsverfahren gegen mehrere Mitbewerber behauptet und wird in der gemeinsamen Geschäftsführung zusätzlich die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung übernehmen. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 30. April 2024 gebilligt.

Herr Michael Osypka hat bereits seit August 2023 als Interimsgeschäftsführer für den varisano-Konzern gearbeitet. „Die schnelle, dauerhafte Nachbesetzung der Position war für varisano in der gegenwärtigen wirtschaftlich schwierigen Situation wichtig. Ausschlaggebend für Herrn Osypka war neben seiner fachlichen Qualifikation, dass er bereits einen tiefen Einblick in die Strukturen und die wirtschaftlichen Herausforderungen von Varisano hat und zusammen mit Herrn Dr. Frey sofort durchstarten kann bei den anstehenden Projekten“, erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Schmidt.

Dass das Geschäftsführer-Duo Osypka und Frey in intensiver gemeinsamer Arbeit mit den varisano-Mitarbeitenden auf dem Weg zu einer Wende in Richtung struktureller und wirtschaftlicher Verbesserung ist, zeichnet sich in den letzten Wochen ab. Erste Meilensteine des im Dezember vorgestellten Restrukturierungskonzeptes konnten erreicht werden und zahlreiche Projekte sind in intensiver Bearbeitung. Vor allem die Fallzahlen der Krankenhäuser sowie Maßnahmen zur Prozessverbesserung, wie zum Beispiel im strukturierten, zielgerichteten Entlassungsmanagement, entwickeln sich in der letzten Zeit positiv. „Die Arbeit der letzten Monate haben uns im Aufsichtsrat im Bewerbungsverfahren davon überzeugt, dass Herr Osypka der richtige Mann ist – vor allem auch im schon lange Jahre bewährten Zusammenspiel mit seinem Geschäftsführungskollegen Dr. Frey. Wir freuen uns, dass wir ihn nun auch auf Dauer für unseren Verbund gewinnen konnten. Das Wissen um eine Stabilität und Kontinuität in der Führung tut auch den Mitarbeitenden gut“, fährt Schmidt fort.

Herr Osypka wird seine anderweitigen geschäftlichen Verpflichtungen in Verbindung mit dem bisherigen Managementvertrag schnellst möglich beenden, so dass er varisano in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird.

Zur Person

Michael Osypka wurde 1963 in Frankfurt am Main geboren und lebt seit 1997 wieder dort. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter, von denen eine nun als Architektin tätig sein wird, während die zweite Tochter Psychologie studiert. Er selbst studierte Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Anfang der 90er Jahre übernahm er eine Geschäftsführungsposition in der Medizintechnik, ehe er 1997 ins Krankenhausmanagement wechselte.

In über 30 Jahren Managementerfahrung war er viele Jahre als Geschäftsführer für Kliniken und Servicegesellschaften der Marienhaus-Stiftung, Waldbreitbach, tätig, darunter für das Marienhaus Klinikum Mainz, sowie das zur Gruppe der Marienhaus Kliniken GmbH gehörende Krankenhaus Flörsheim. In dieser Zeit war er Mitglied des Vorstands der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz sowie der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Krankenhäuser Rheinland-Pfalz, aber auch Verwaltungsratsmitglied in einer gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Seit 2020 war er beratend im Gesundheitswesen tätig. Im Sommer 2023 stieg er als Interimsgeschäftsführer bei varisano ein.

Quelle: Pressemeldung, 02.05.2024