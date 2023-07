Geschäftsführerin verlässt das Krankenhaus Lübbecke (Pressemitteilung).

Dr. Christine Fuchs nimmt neue Herausforderungen in der Region an Die Geschäftsführerin des Krankenhauses Lübbecke Dr. Christine Fuchs wird die Mühlenkreiskliniken zum 31. Mai 2020 auf eigenen Wunsch verlassen. Die Medizinerin wird als Medizinische Geschäftsführerin ans Klinikum Lippe

wechseln.

Dr. Christine Fuchs war mit einer kurzen Unterbrechung seit 2008 für die

Mühlenkreiskliniken in verschiedenen herausgehobenen Funktionen tätig. Unter

anderem leitete sie das Medizincontrolling und das Projektmanagement der

Zentralen Dienste. Im Jahr 2017 hatte sie die Geschäftsführung des damaligen

Krankenhauses Lübbecke-Rahden übernommen. „Die Mühlenkreiskliniken haben Frau

Dr. Fuchs viel zu verdanken. Sie hat großen Anteil daran, dass sich die

Mühlenkreiskliniken zusammen mit dem Klinikum Herford im Jahr 2015 im

Bieterwettkampf um die Medizinerausbildung in OWL durchgesetzt haben“,

erläutert der Vorstandsvorsitzende Dr. Olaf Bornemeier. In ihrer Funktion als

Geschäftsführerin des Krankenhauses Lübbecke hat sie den Umbau der

Intensivstation sowie die Planungen für die Komplettsanierung der Zentralen

Notaufnahme gemanagt. Für den Einsatz einer neuen Software für das

Entlassmanagement hat Dr. Christine Fuchs im Jahr 2019 den Leipziger Peis für

Krankenhauslogistik gewonnen. Dass die 60-Jährige die Mühlenkreiskliniken

verlässt, bedauert der Vorstandsvorsitzende außerordentlich: „Gleichzeitig habe

ich aber auch Verständnis für ihren Wunsch nach einer neuen beruflichen

Herausforderung an höchster Stelle eines Klinikverbundes“, sagt Bornemeier.

Die Suche nach einer Nachfolgeregelung der Geschäftsführung am Krankenhaus

Lübbecke wird nun beginnen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir für das

Krankenhaus Lübbecke eine schnelle und sehr gute Lösung finden werden“, so Dr.

Bornemeier.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2020