Geschäftsführerwechsel am Klinikum Garmisch-Partenkirchen (Pressemitteilung).

Nach fünfjähriger Tätigkeit übergibt Bernward Schröter das Amt des Geschäftsführers an seinen Nachfolger Frank Niederbühl. Garmisch-Partenkirchen. Zum 1. November 2020 erfolgt der Stabwechsel in der Geschäftsführung des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. Bereits im Dezember 2019 hatte Schröter angekündigt, dass er seinen 5-Jahres-Vertrag

erfüllen und als Geschäftsführer zum 31.10.2020 das Klinikum Garmisch-Partenkirchen

verlassen wird. Ausreichend Zeit für den Aufsichtsrat sich Gedanken um die Nachfolge

dieser Position zu machen. „Es war mir wichtig, frühzeitig die Weichen zu stellen, um das

Haus auch weiterhin in stabilem Fahrwasser zu wissen“ so Schröter.

Der 67-Jährige

hinterlässt seinem Nachfolger ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Klinikum. Als Schröter Mitte

2016 mit Frank Niederbühl einen Kaufmännischen Direktor ans Klinikum Garmisch-Partenkirchen

holte, sprach man bereits vom Kronprinzen. Schon in früheren Jahren hatte

man effektiv bei Helios in Dachau zusammen gearbeitet. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von

Landrat Anton Speer benannte den 39-jährigen Niederbühl in seiner Juni-Sitzung 2020 zum

Nachfolger. Der Familienvater, der in seiner beruflichen Laufbahn bereits Krankenhäuser

großer privater Träger vom Maximalversorger bis zum Herzzentrum in leitenden Positionen

kennenlernte, bringt viel Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Der gebürtige Badener ist

verheiratet und hat eine Tochter.

Landrat Anton Speer, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Klinikum Garmisch-Partenkirchen

GmbH, ist sich sicher, dass „mit Frank Niederbühl die strategische, wirtschaftliche und

medizinische Kompetenz in sehr guter Weise in der Leitung des Hauses weitergeführt wird.“.

Damit werde ein wesentlicher Beitrag für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Klinikums

geleistet. Zugleich dankte der Landrat dem scheidenden Geschäftsführer Bernward Schröter

für dessen umsichtige, tatkräftige, kompetente und erfolgreiche Leitung des Klinikums.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Schröter bereits in den letzten

Monaten sukzessive seinen Nachfolger in die Aufgaben der Geschäftsführung eingebunden:

„ Ich wünsche meinem Nachfolger und dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen für die großen

Herausforderungen der Zukunft viel Erfolg“.

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität

München (LMU), ist ein hoch spezialisierter Anbieter anerkannter Spitzenmedizin mit überregionalem

Versorgungsauftrag. Zudem ist das Klinikum fachübergreifender medizinischer Rundumversorger für die

Menschen der Region. Rund 1.500 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter versorgen Patienten in 18

medizinischen Fachabteilungen nach den neuesten wissenschaftlichen Standards. Die enge fachübergreifende

Zusammenarbeit in Diagnostik und Therapie hat das Ziel, Kompetenzen zu bündeln – um für jeden Patienten die

beste individuelle Behandlungsmethode zu entwickeln. Für die stationäre Versorgung von 23.000 Patienten im

Jahr stehen 505 Betten bereit, ambulant werden jährlich weitere 45.000 Patienten behandelt. Das Klinikum ist seit

2004 nach dem Qualitätsmodell „Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus (KTQ)“ zertifiziert.

Mehr Informationen unter: www.klinikum-gap.de



Quelle: Pressemitteilung, 01.11.2020