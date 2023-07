Geschäftsführung der Helios Klinik Wittingen neu besetzt (Pressemitteilung).

Matthias Hahn übernimmt zum 23. Juli 2020 die Geschäftsführung der Helios Klinik Wittingen. Der 50-Jährige folgt auf Dr. Osman Mersinli, der die Klinikleitung der Standorte in Wittingen und Uelzen Ende

vergangenen Monats abgegeben hat, um andere Herausforderungen anzunehmen. Parallel zu seiner neuen

Tätigkeit in Wittingen verantwortet Matthias Hahn weiterhin die Geschicke des

Helios Klinikums Gifhorn sowie der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt.

„Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Hahn als neuen Geschäftsführer für die

Helios Klinik Wittingen gewinnen konnten. Mit ihm übernimmt ein erfahrener

Kollege, der seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig ist, die Leitung

des Standortes“, sagt Dr. Marc Baenkler, Regionalgeschäftsführer der Helios

Region Nord.

Matthias Hahn ist Diplom-Betriebswirt und hat seit 2010 die Geschäftsführung

verschiedener Kliniken inne. Seit 2013 ist er Klinikgeschäftsführer der Helios

St. Marienberg Klinik Helmstedt, wo er zudem zwei Medizinische

Versorgungszentren leitet. Zum 1. Dezember 2019 hat er auch die

Geschäftsführung des Helios Klinikums Gifhorn übernommen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wittinger Krankenhauses stellt sich

Matthias Hahn bereits Ende dieser Woche als neuer Klinikgeschäftsführer vor.



---

Quelle: Pressemitteilung, 21.07.2020