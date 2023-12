Geschäftsführung des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg wechselt

Wechsel in der Geschäftsführung des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg ab 1. September 2021 (Pressemitteilung).

Dr. med. Dipl.-Kfm. Michael Hitzschke übernimmt die Leitung der Klinik in Nürnberg ab 1. September 2021 und folgt damit auf Regina Steenbeek-Schacht.

Geschäftsführer im Malteser Waldkrankenhaus in Erlangen, in dem er umfangreiche organisatorische Veränderungen und bauliche Themen verantwortete.

In der Krankenhausleitung befinden sich neben Dr. Michael Hitzschke

(Geschäftsführer) Sr. Johanella Rau (Oberin), Prof. Dr. Dieter Ropers

(Ärztlicher Direktor), Dr. Andreas Mauerer (stellv. Ärztlicher Direktor) und

Katarzyna Kardynal (Pflegedirektorin).

Dr. Michael Hitzschke hat Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss zum

Diplom-Kaufmann studiert und ist gleichzeitig Facharzt für Anästhesie.

Er ist gebürtiger Berliner, aber seit langem in Mittelfranken verwurzelt. Viele

Jahre war er Geschäftsführer der Krankenhäuser Nürnberger Land. Als

Krankenhausmanager hatte er überdies weitere Funktionen im Klinikum Nürnberg.

Von 2018 bis 2019 arbeitete er als Geschäftsführer im Malteser Waldkrankenhaus

in Erlangen, in dem er umfangreiche organisatorische Veränderungen und bauliche

Themen verantwortete. Er ist damit ein ausgewiesener Kenner der

Krankenhausszene in der Region und verfügt über umfangreiche und langjährige

Erfahrungen in der Geschäftsführungsverantwortung von Krankenhäusern.

Zuletzt arbeitete er als Facharzt in einer Anästhesie-Praxis in Röthenbach an

der Pegnitz. Der 57-jährige ist zudem als Lehrbeauftragter an der Technischen

Hochschule Georg Simon Ohm tätig.

Dr. Michael Hitzschke schätzt das St. Theresien-Krankenhaus: „Ich verfolge die

positive Entwicklung des St. Theresien-Krankenhauses seit langem und durch

meine früheren Tätigkeiten kenne ich das Haus sehr gut. In der Versorgung der

Nürnberger Bevölkerung nimmt es als christliche Klinik eine bedeutende Rolle

ein als Alternative zu den größeren Häusern am Platz“, so Dr. Hitzschke.

„Wir freuen uns auf ihn und heißen ihn herzlich willkommen!“, betont der

Hauptgeschäftsführer der Trägergesellschaft für die Einrichtungen der

Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern), Dr. Rainer Beyer.

„Das St. Theresien-Krankenhaus wird vor allem von der großen praktischen

Organisations- und Führungserfahrung von Herrn Dr. Hitzschke für den

notwendigen weiteren strategischen Wandel profitieren. Er kann dabei auf der

Entwicklung in den letzten Jahren aufbauen: durch Investitionen in die Bereiche

Frauenklinik, Herzzentrum, Urologie, Diagnostik, Notaufnahme und in die

Privatstation ist das St. Theresien-Krankenhaus strukturell gut aufgestellt.

Eine besondere Grundlage für die Zukunft des Hauses bilden unsere engagierten

und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das im letzten Jahr

wieder unter Beweis gestellt haben: unter schwierigsten Bedingungen haben sie

das St. Theresien-Krankenhaus auf ihren Schultern gut durch die Corona-Krise

getragen. Wir sind stolz sagen zu können, dass das St. Theresien-Krankenhaus im

Verhältnis zur Bettenanzahl nach dem Klinikum Nürnberg die meisten

Corona-Patienten in der Stadt versorgt hat.“

„Ich freue mich darauf, die Menschen im St. Theresien-Krankenhaus kennen zu

lernen und bin überzeugt, gemeinsam mit dem Krankenhaus-Team Impulse für eine

kontinuierliche Weiterentwicklung setzen zu können“, so Dr. Hitzschke.



Im TGE-Einrichtungsverbund gemeinsam wachsen

Das St. Theresien-Krankenhaus ist eine Einrichtung des

TGE-Einrichtungsverbundes der Niederbronner Schwestern. Der Verbund besteht aus

mehreren Krankenhäusern, Altenhilfeeinrichtungen, Schulen und

Kindertagesstätten in Deutschland und Österreich mit etwa 2.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle: Pressemitteilung, 05.06.2021