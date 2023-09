Geschäftsführerin verlässt das Helios Klinikum Bad Saarow (Pressemitteilung).

Sechs Jahre hat Julia Disselborg das Bad Saarower Klinikum maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Nun gibt sie aus privaten Gründen den Posten der Klinikgeschäftsführerin in Bad Saarow zum 1. März 2019 auf und verlässt nach 15 Jahren das Unternehmen.

Julia Disselborgs Verdienste für das Bad Saarower Klinikum sind groß. Unter

ihrer Führung – seit Januar 2013 – ist das Krankenhaus stetig weitergewachsen.

So hat sie beispielweise mit der Oberflächen- und Tiefenhyperthermie die

überregionale Bedeutung der Onkologie um einen wesentlichen Baustein ausgebaut.

Einer Therapie, die es sonst deutschlandweit in nur elf weiteren Häusern gibt

und bei der mit Wärme vor allem die Wirksamkeit von Chemotherapie und

Bestrahlung verstärkt werden soll. Das Ergebnis kann eine verbesserte

Lebensqualität, ein Aufhalten der Erkrankung oder sogar eine Heilung sein.

Vorangetrieben hat Julia Disselborg ebenso den Ausbau der Radiologie zu einem

der modernsten radiologischen Zentren des Landes. Medizintechnik der neuesten

Generation wurde angeschafft – wie zwei hochmoderne Computertomographen und

eine Zwei-Ebenen-Angiographieanlage, mit der u.a. lebensgefährliche

Schlaganfälle und andere Erkrankungen der Blutgefäße, speziell des Kopfes, noch

schneller, präziser und schonender behandelt werden können.

Ferner ist unter ihrer Führung ein zweites hochmodernes Herzkatheterlabor mit

Elektrophysiologie entstanden, der zehnte Operationssaal wurde eingerichtet,

die Zentrale Notaufnahme komplett modernisiert, die Neurologie erweitert und

die intraoperative Bestrahlung bei Brustkrebs etabliert. Im März 2019 wird nun

der große Neubau fertiggestellt und bietet unter anderem Platz für eine zweite

Palliativstation. Darüber hinaus hat Julia Disselborg auch den Bau des

Mutter-Kind-Zentrums angeschoben, für das die Bauarbeiten im Frühjahr 2019

beginnen werden. Im ambulanten Bereich fallen der Kauf der Medizinische

Einrichtungsgesellschaft (MEG) Fürstenwalde GmbH, der ProMed Cottbus GmbH sowie

zahlreicher Arztsitze in ihre Schaffenszeit.

Julia Disselborg hat neue Fachkräfte für das Klinikum gewinnen können und

zahlreiche Führungspositionen neu besetzt. Auch der Bau und die Erweiterung der

24-Stunden-Kita mit dem Hort war ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den

Fachkräftemangel.

„Für ihre geleistete Arbeit, ihren Weitblick und ihr großes Engagement danke

ich Julia Disselborg. In den verbleibenden Wochen wird es ihr möglich sein, für

ihre Nachfolge ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen. Für Ihren nächsten

beruflichen wie privaten Schritt wünsche ich Julia Disselborg alles Gute“, sagt

Dr. Roland Bantle, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost.

Es fällt mir nicht leicht, das Bad Saarower Klinikum zu verlassen. Als starkes

Team konnten wir gemeinsam das Haus weiter voranbringen. Ich bedanke mich bei

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums für ihre Unterstützung und

die hervorragende fachliche wie menschliche Zusammenarbeit.

Julia Disselborg

Über ihre Nachfolge informiert das Klinikum Anfang Januar.

Quelle: Pressemitteilung, 21.12.2018