Hagener und Iserlohner Kinderklinik werden am Standort Hagen zusammengeführt (Pressemitteilung).

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN (AKH) und die Kinderklinik des AGAPLESION EV. KRANKENHAUS BETHANIEN ISERLOHN (BKI) verschmelzen zu einer Pädiatrie am Standort in Hagen. Mittlerweile sehen wir uns zu diesem Schritt

nicht nur gedrängt, mit dem wir schon jahrelang heftig gerungen haben, sondern halten ihn für sinnvoll. Wir werden diese gemeinsame große Kinder- und Jugendklinik im Sinne unserer jungen

Patient:innen gut ausgestalten“, betont Alex Hoppe, der als Geschäftsführer

beiden Häusern vorsteht.

So ist die jetzige Umstrukturierung zum einen dem Fachkräftemangel geschuldet,

der es Kinderkliniken mittlerweile extrem schwer macht, ausreichend

qualifiziertes Personal zu akquirieren. Nun werden alle Mitarbeiter:innen der

Iserlohner Kinderklinik in die Hagener Pädiatrie übergehen, wo sie dringend

erwartet werden und herzlich willkommen sind. Die Expertise geht so nicht

verloren, sondern ist ganz in der Nähe in der Klinik einer höheren

Versorgungsstufe weiterhin verlässlich für alle Patient:innen der Region

verfügbar. „Wir wollen aus den Umständen eine Tugend machen und gemeinsam eine

starke und zukunftsfeste Struktur für die Behandlung der jungen Patient:innen

formen“, so Geschäftsführer Alex Hoppe weiter.

Diese Integration erfüllt zum anderen die zukünftig maßgeblichen Vorgaben des

neuen Landeskrankenhausplanes NRW, der für die pädiatrische Versorgung sogar

eine Entfernungsdauer von 40 Minuten für angemessen hält“, erklärt Alex Hoppe

zu den knapp 25 Minuten Fahrtzeit auseinanderliegenden Standorten. An der

Hagener Grünstraße befindet sich die überregional bekannte Klinik für Kinder-

und Jugendmedizin, die sich nun durch den Zusammenschluss spürbar vergrößert.

Hier werden jährlich bereits rund 2500 junge Menschen im Alter zwischen 0 und

18 Jahren behandelt, denen nicht nur fast das gesamte Spektrum der Pädiatrie an

einem Standort mit Schwerpunkten in der Intensivmedizin, Neonatologie,

Neuropädiatrie, Endokrinologie/Diabetologie und Pulmologie, sondern auch eine

pädiatrische Notfallversorgung mit eigener Kindernotfallambulanz zur Verfügung

steht, die eng in die überregionale Notfallversorgung eingebunden ist. Darüber

hinaus profitieren die jungen Patient:innen zukünftig vom „außerpädiatrischen“

Angebot des Hagener Schwerpunktversorgers, der mit beispielsweise einer

Anästhesie, Bauchchirurgie, Unfallchirurgie und Kinderurologie oder auch

Radiologie ein hohes Maß an interdisziplinärer Expertise garantiert und auch

Diagnoseeinheiten wie etwa ein MRT direkt am Standort vorhält. „So bündeln wir

Spezialisierungen an einem Standort ganz im Sinne der Landesvorgaben und sind

dennoch durch eine täglich pädiatrische Präsenz weiterhin in Iserlohn vor Ort“,

so Alex Hoppe weiter. Gleiches gilt für (Risiko-)Schwangere aus Iserlohn und

Umgebung, die mit der neuen Versorgungstruktur direkt an ein Perinatalzentrum

Level 1 (höchste Stufe) und eine der größten neonatologischen Intensivstationen

des Landes NRW angebunden sind. Die Geburtshilfe wird auch vollumfänglich und

in gewohnter Weise am Iserlohner Standort fortgeführt. Ein neuer

Babynotarztdienst wird darüber hinaus die pädiatrische Expertise in der

Iserlohner Geburtsklinik im Bedarfsfall rund um die Uhr weiterhin

sicherstellen. Ein:e Kinderarzt/Kinderärztin wird dabei täglich vor Ort sein

und die neugeborenen Iserlohner:innen betreuen. In Iserlohn und damit vor Ort

bleiben wird das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ), welches in Kooperation mit

dem SPZ in Hagen und der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin aus einer Hand

fortgeführt wird. „Damit werden wir die so wichtige neuropädiatrische Arbeit

des SPZ weiter stärken“, freut sich Alex Hoppe auf die Zusammenarbeit.

„Wir sind uns sicher, mit dieser neuen Struktur langfristig die qualitativ

hochwertige Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Hagen, Iserlohn und

Umgebung sicherstellen zu können“, blickt Alex Hoppe beruhigt in die kommende

Zeit.

Quelle: Pressemitteilung, 17.02.2022