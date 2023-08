Helios Cäcilien-Hospital Krefeld mit neuer kaufmännischer Standortleitung (Pressemitteilung).

Tanja Langsenkamp übernimmt zum 1. Oktober die kaufmännische Standortleitung am Helios Cäcilien-Hospital Hüls. Ob als Stationsleitung, Abteilungsleitung oder Klinikgeschäftsführung – mit ihrem langjährigen Erfahrungshintergrund hat die studierte Pflege- und Gesundheitsmanagerin die Abläufe im Krankenhaus bereits in verschiedenen

Führungspositionen erfolgreich mitgestaltet. Die 42-Jährige folgt auf Anna

Berrischen, die zum 15. August in die Klinikgeschäftsführung der Helios St.

Elisabeth Klinik Oberhausen wechselt. Dort folgt sie auf Rungfa Saligmann, die

fortan die Integration des künftigen Helios Klinikstandortes in Bonn

verantwortet.

„Ich freue mich sehr, dass wir Frau Langsenkamp nach ihrer Elternzeit für diese

Position gewinnen konnten. Als gebürtige Hülserin ist sie dem Cäcilien-Hospital

eng verbunden und an beiden Krefelder Klinikstandorten gut vernetzt“, erläutert

Reiner Micholka, Regionalgeschäftsführer der Helios Region West, die

Neubesetzung und dankte Anna Berrischen für das große Engagement, mit dem sie

sich in den zurückliegenden zwei Jahren in Hüls für den Klinikstandort

eingesetzt hat.

Durch die Weiterentwicklung der Geriatrie und Schmerztherapie, der Etablierung

neurochirurgischer Eingriffe und durch neue Kooperationen hat die 37-Jährige

das Leistungsspektrum gezielt erweitert. Insbesondere mit dem neuen Konzept des

Ortho-Campus bietet die Hülser Klinik heute eine innovative endoprothetische

Versorgung mit anschließender Reha unter einem Dach an. Für ihre neuen

Positionen wünschte Reiner Micholka beiden, Anna Berrischen und Tanja

Langsenkamp, einen guten Start und weiterhin viel Erfolg.

Bis zum Start von Frau Langsenkamp bleibt Frau Berrischen weiterhin zuständige

Ansprechpartnerin.

