Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg entsteht (Pressemitteilung).

Die Fachabteilungen der Kardiologie der beiden Helios Kliniken Emil von Behring in Berlin Zehlendorf und Bad Saarow schließen sich zu einem Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg zusammen. Ziel ist es, Schwerpunkte zu setzen, Synergien zu schaffen und die medizinische Qualität zu steigern. Geleitet wird der Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg

von Prof. Dr. med. Cemil Özcelik. Er ist der Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Helios

Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf. Seit Mai 2019 verstärkt er

zudem die Chefarztspitze der Kardiologie am Helios Klinikum Bad Saarow und

unterstützt dort seinen Kollegen Chefarzt Dr. med. Udo Zacharzowsky.

„Mit der Gründung unseres Helios Herzverbundes wollen wir unseren hohen

Qualitätsanspruch in der Kardiologie auch in Zukunft sichern, indem unsere

Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte innerhalb des Verbunds bestens

ausgebildet und eingebunden werden können. Durch das Setzen medizinischer

Schwerpunkte werden wir die Expertisen unserer beiden Kliniken und damit die

medizinische Qualität weiter steigern, was unseren Patientinnen und Patienten

zugutekommt“, erläutert Prof. Dr. med. Cemil Özcelik. „Besonders wichtig ist

uns, die gute und enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kardiologen

fortzusetzen und standortübergreifende Fortbildungen anzubieten“, so der Leiter

des Herzverbunds.

Trotz des Zusammenschlusses behalten die kardiologischen Fachabteilungen der

beiden Helios Kliniken in Berlin-Zehlendorf und Bad Saarow ihre

Eigenständigkeit. Beide kardiologischen Kliniken diagnostizieren und behandeln

alle erworbenen und angeborenen, akuten sowie chronischen Herzkrankheiten und

sichern die Notfallversorgung der Herz-Patienten rund um die Uhr ab. Mit je

zwei Herzkatheterlaboren stehen an beiden Standorten alle hochmodernen

technischen Hilfsmittel für eine erfolgreiche und sichere Untersuchung und

Behandlung herzkranker Patienten zur Verfügung. Des Weiteren beherrschen beide

Kliniken alle aktuellen Therapieverfahren und Techniken und sind in den

zentralen Bereichen von kardiologischen Fachgesellschaften zertifiziert, was

eine außerordentliche Kompetenz in konkreten Disziplinen bestätigt.

Prof. Dr. med. Cemil Özcelik leitet den Helios Herzverbund Berlin-Brandenburg.

Zertifizierte Brustschmerzzentren (Chest Pain Unit-CPU)

In den von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zertifizierten

Chest Pain Units werden an beiden Standorten Patientinnen und Patienten mit

Brustschmerz versorgt. Dieser „Brustschmerz“-Überwachungsbereich dient der

stationären Untersuchung und Beobachtung von Patienten mit unklarem

Brustschmerz mit besonderem Fokus auf die Feststellung bzw. dem Ausschluss

eines Herzinfarktes.

Weitere Zertifizierungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DKG)

Mit der DGK-Zertifizierung zur „Speziellen Rhythmologie“ wurde beiden Kliniken

bestätigt, dass sie eine besondere Qualifikation in der Diagnostik und Therapie

von Herzrhythmusstörungen („Elektrophysiologie“) besitzen.

Die DGK-Zusatzqualifikation „Interventionelle Kardiologie“ bescheinigt beiden

Standorten ihre Kompetenz im Herzkatheter-Labor. Bei Herzkatheteruntersuchungen

werden in einem minimalinvasiven Verfahren krankhafte Veränderungen der

Herzkranzgefäße, der Herzklappen oder des Herzmuskels diagnostiziert sowie die

interventionelle Therapie auch komplexer Veränderungen bei Koronarer

Herzkrankheit durchgeführt.

Mit der DGK-Zusatzqualifikation „Herzinsuffizienz“ wurden Prof. Dr. med. Cemil

Özcelik, Dr. med. Udo Zacharzowsky und Dr. med. Matthias Reimann umfassende

Kenntnisse in der bildgebenden Diagnostik, der medikamentös-konservativen und

der interventionellen, elektrophysiologischen Device- bzw. operativen Therapie

der Herzinsuffizienz in den beiden Kliniken für Kardiologie bestätigt.

Die Klinik für Kardiologie in Berlin-Zehlendorf erreichte einen europäischen

Standard mit dem Zertifikat der European Society of Cardiology für besonders

qualitätsvoll durchgeführte transthorakale Echokardiographien (TTE) sowie

transösophageale Echokardiographien (TEE) im Echokardiologie-Labor.

Die Bad Saarower Klinik für Kardiologie ist als HFU-Schwerpunktklinik für die

Behandlung von Herzschwäche zertifiziert und gehört zu den 37

Schwerpunktkliniken bundesweit, die dieses Zertifikat tragen dürfen.

Neueste Behandlungsmethoden bei Herzklappenerkrankungen

Eine weitere und ganz besondere Expertise besitzen die Herzspezialisten beider

Häuser bei der schonenden Behandlung von Klappenerkrankungen mittels Katheter,

die gerade für Risikopatienten geeignet sind: Sie stellen die Funktion von

Herzklappen wieder her, indem sie die natürliche Herzklappe rekonstruieren –

ohne den Brustkorb zu öffnen. Hierzu zählen Mitralklappen-Clips, mit denen die

Insuffizienz der Mitralklappe behandelt wird sowie ein weiteres innovatives

Verfahren, bei der eine eingebrachte Metallspange den hinteren Teil des

Mitralklappenrings rafft. Diese vermindert die Undichte der Mitralklappe, ohne

dass der Blutfluss in der Vene beeinträchtigt wird.

„Die Gründung des Herzverbundes trägt der weiteren Zunahme von Patienten mit

Herz-Kreislauferkrankungen in unserer älter werdenden Gesellschaft Rechnung.

Hiermit wachsen auch die medizinischen Herausforderungen für unsere Kliniken.

Ich freue mich, dass im Verbund die stetige Weiterentwicklung von speziellen

Expertisen, wie beispielsweise der Elektrophysiologie, auch künftig auf

höchstem Niveau gesichert wird“, sagt Dr. med. Udo Zacharzowsky, Chefarzt der

Klinik für Kardiologie im Helios Klinikum Bad Saarow.

Quelle: Pressemitteilung, 06.08.2020