Helios Klinik Kiel und Helios Agnes Karll Krankenhauses in Bad Schwartau mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Cornelia Herold übernimmt zum 17. August 2020 die Geschäftsführung der Helios Klinik Kiel sowie des Helios Agnes Karll Krankenhauses in Bad Schwartau. Die 46-Jährige folgt auf Lena Radtke, die die Klinikleitung aus privaten Gründen abgibt. Neben der Leitung der beiden Belegkrankenhäuser in Schleswig-Holstein

verantwortet Cornelia Herold auch die Geschicke der Zentralapotheke in

Wahlstedt.

„Ich freue mich, dass wir mit Frau Herold als neue Geschäftsführerin für die

beiden Kliniken eine erfahrene und in der Region verwurzelte Kollegin gewinnen

konnten. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen und ist mit

den Geschicken des Hauses in Bad Schwartau bestens vertraut“, sagt Dr. Marc

Baenkler, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord.

Cornelia Herold arbeitet bereits seit 14 Jahren für Helios. Nach fünf Jahren

als Stationsleitung mit interdisziplinärer Ausrichtung übernahm sie 2011 die

Pflegedirektion und die Personalverantwortung am Agnes Karll Krankenhaus Bad

Schwartau. Nach einem berufsbegleitenden Studium des Gesundheitsmanagements

folgte 2019 der Wechsel ins Assistentenprogramm mit Stationen in Schwerin und

zuletzt Schleswig.

Die Entscheidung für die beiden Häuser ist der Wahl-Schleswig-Holsteinerin

nicht schwergefallen: „Ich werde mit voller Energie meine Kenntnisse und

Erfahrung einbringen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den

Belegärzten in Kiel und Bad Schwartau sowie den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der drei Standorte“, so Cornelia Herold.



