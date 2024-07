Helios Klinik Schkeuditz mit neuem Klinikgeschäftsführer (Pressemitteilung).

Langjährige Klinikgeschäftsführerin Melanie Rosche verabschiedet sich aus Schkeuditz. Ab Januar übernimmt Matthias Hirsekorn die Geschäftsführung der Klinik. 14 Jahre - von 2007 bis 2021 – so lange leitete Melanie Rosche die Geschicke der Helios Klinik Schkeuditz. Nun zieht es sie zurück in ihre

norddeutsche Heimat, wo sie ab Januar die Leitung der Helios Klinik Leezen übernehmen wird. Ab 1. Januar ist Matthias Hirsekorn neuer Geschäftsführer der Klinik, der in

seiner Arbeit durch den kaufmännischen Leiter Till Sander unterstützt wird.

Am Dienstag, 21. Dezember reichte Melanie Rosche nun den Staffelstab offiziell

an Matthias Hirsekorn weiter. „Ich bin froh, das Haus in gute und erfahrene

Hände legen zu können. Auch wenn ich mich auf meine neue Aufgabe im Norden und

die Veränderungen freue, so bin ich doch auch wehmütig. Es waren 14 wichtige

und prägende Jahre hier in Schkeuditz. Ich bin stolz auf das Haus und auf die

Freundlichkeit und Fürsorglichkeit, die wir hier jeden Tag unseren Patientinnen

und Patienten zukommen lassen“, so Melanie Rosche in ihren Abschiedsworten.

Professor Henrik Rüffert, Ärztlicher Direktor der Klinik, bedankte sich in

seiner Laudatio für das kollegiale Verhältnis in der gemeinsamen Arbeit.

Gleichzeitig hob er die vielen Verdienste und Erfolgsprojekte hervor, die in

den vergangenen Jahren dank Melanie Rosches Engagement in der Klinik umgesetzt

werden konnten, dazu zählen unter anderem der Neubau eines vierten OP-Saals und

der Radiologie, die Etablierung von Abteilungen wie der Orthopädie, der

interdisziplinären Schmerztherapie oder des Brustzentrums. Als bleibende

Erinnerung überreichte er Melanie Rosche einen gravierten Pflasterstein aus dem

Eingangsbereich der Klinik: „Der Stein wurde über Jahre geformt durch die

Patientinnen und Patienten, durch die Mitarbeiter:innen und nicht zuletzt auch

durch Sie, die sie täglich über diesen Stein gegangen sind. Und so haben Sie

durch Ihre Arbeit auch dieses Haus nachhaltig geprägt.“

„Ich freue mich auf die Arbeit hier in Schkeuditz“, betonte Matthias Hirsekorn

nach der Staffelstabübergabe. „Ich möchte unbedingt an den Erfolg anknüpfen und

sehe viele Möglichkeiten, dieses gut aufgestellte Haus mit seinen

Spezialisierungen weiterzuentwickeln“, so der 47jährige weiter. „Die enge

Zusammenarbeit mit anderen Helios Kliniken der Region kann hierfür wichtige

Impulse setzen.“ Der gebürtige Hallenser Matthias Hirsekorn ist studierter

Jurist und blickt auf eine 14jährige Management-Erfahrung im Gesundheitswesen

zurück. Zuletzt leitete er die Helios Kliniken in Sangerhausen und Köthen. Seit

September ist er Geschäftsführer des Herzzentrums Leipzig.

Quelle: Pressemitteilung, 21.12.2021