Helios Klinik Volkach mit neuer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Zum 1. Februar 2019 übernimmt mit Melanie Bauer eine neue Klinikgeschäftsführerin die Leitung der Helios Klinik Volkach. Die 41jährige gebürtige Werneckerin folgt auf Philipp Löwenstein, der seit Dezember 2018 die Klinikgeschäftsführung der Helios Klinik Kronach

übernommen hat.

Melanie Bauer war die zurückliegenden fünf Jahre im Bereich Internal Audit bei

Fresenius SE, der Muttergesellschaft der Helios Kliniken, tätig. Ihr

Tätigkeitschwerpunkt bestand in der Leitung von Revisionsprüfungen im

Krankenhausbereich. Zuvor hat sie mehrere Jahre lang in verschiedenen

Positionen im Finanz- und Rechnungswesen am Universitätsklinikum Würzburg

gewirkt. Bauer hat am Klinikum Bamberg eine Ausbildung zur Krankenschwester

absolviert und ist darüber hinaus studierte Diplombetriebswirtin.

Regionalgeschäftsführer Marcus Sommer: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau

Bauer eine fachlich kompetente und erfahrene Nachfolgerin für Herrn Löwenstein

gewinnen konnten. Frau Bauer wird sich Ende Januar den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern am Standort persönlich vorstellen. Ich wünsche Frau Bauer schon

jetzt einen guten Start in Volkach und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben viel

Erfolg!“

Quelle: Pressemitteilung, 21.01.2019