Helios Kliniken Mittelweser mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Es ist soweit: Heute hat Thomas Clausing das Zepter an den neuen Geschäftsführer Christian Thiemann übergeben. Thiemann kehrt nach seiner Tätigkeit bei der DIAKOVERE gGmbH wieder in den Helios Konzern zurück, wo er

bereits als Standortleiter und Geschäftsführer diverser Kliniken tätig war.

Offiziell seit Samstag, in Person vor Ort jedoch seit heute ist der neue

Geschäftsführer der Helios Kliniken Mittelweser im Amt. Christian Thiemann,

vorher kaufmännischer Direktor der DIAKOVERE Krankenhäuser, freut sich schon

auf seine Tätigkeit. „Ich habe das Geschehen rund um die Kliniken natürlich

auch medial beobachtet und mir von Herrn Clausing berichten lassen, was in den

letzten Monaten passiert ist. Ich komme hier in ein sturmfestes Team mit

starkem Zusammenhalt, das auch schwierige Zeiten mit Bravour gemeistert hat. Es

macht mich sehr stolz, dass ich nun Teil dieser Mannschaft sein darf.“

Sein Vorgänger Thomas Clausing hat volles Vertrauen in den neuen Chef. „Ich

kenne Christian Thiemann schon lange und weiß, dass sehr gute Arbeit leistet.

Die Kolleginnen und Kollegen in Nienburg und Stolzenau können ihm genauso

vertrauensvoll entgegentreten, wie Sie es bei mir getan haben“, betont

Clausing.

Clausing war von September 2019 bis Ende April 2021 Geschäftsführer der Helios

Kliniken Mittelweser und war aufgrund seiner offenen und transparenten

Arbeitsweise und seiner wertschätzenden Art bei den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sehr beliebt. „Auch in beruflicher Hinsicht war es eine

Bereicherung, mit ihm zusammenarbeiten. Gemeinsam mit unserer Pflegedirektorin

Frau Tüzün haben wir uns als Klinikleitung sehr gut ergänzt und gerade auch im

Hinblick auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie schnelle Entscheidungen

herbeiführen können, bei denen die Sicherheit unserer Patienten und das Wohl

unserer Mitarbeiter grundsätzlich im Vordergrund standen“, so Dr. Michael

Stalp, ärztlicher Direktor. „Dem kann ich mich nur anschließen“, betont auch

Pflegedirektorin Şemsi Tüzün. „Wir alle wünschen ihm viel Erfolg und Glück für

seine weitere berufliche und natürlich auch private Zukunft.“

Clausing wird sich als Executive Director der Gesellschaft Helios Health sowie

als Leiter des Bereiches Business Development Ambulant Care auf internationaler

Ebene um das Ambulante Geschäft bei Helios kümmern.

Doch auch Nachfolger Christian Thiemann wird mit offenen Armen empfangen. „Wir

freuen uns, Herrn Thiemann hier an Bord begrüßen zu dürfen. Ich bin mir sicher,

dass wir auch mit ihm sehr konstruktiv zusammenarbeiten werden“, so Stalp.

Wir wünschen Christian Thiemann einen erfolgreichen Start und Thomas Clausing

nur das Beste für seine Zukunft!

Quelle: Pressemitteilung,

03.05.2021