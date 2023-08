Helios Klinikstandort Leipzig mit neuer Leitung (Pressemitteilung).

Wechsel an der Spitze des Helios Klinikstandortes Leipzig. Zum 1. Juli 2019 übernimmt Dr. Roland Bantle die Leitung des Herzzentrums und Helios Park-Klinikums Leipzig. Der bisherige

Helios Regionalgeschäftsführer der Region Ost wird Nachfolger von Diana Lohmann, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Dr. Roland Bantle (54), langjähriger Helios Regionalgeschäftsführer in Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg übernimmt zum 1. Juli 2019 die Leitung

des Helios Klinikstandortes Leipzig. Zu diesem gehören mit dem Herzzentrum ein

weltweit führendes Spitzenzentrum der Herzmedizin und mit dem Helios

Park-Klinikum Leipzig ein Haus, das unter anderem das erste Zentrum für

Altersmedizin der Leipziger Region, Sachsens größte Klinik zur Behandlung von

psychischen und Suchterkrankungen sowie ein landesweit angesehenes

viszeral-onkologisches Zentrum zur Behandlung von Tumoren beheimatet.

„Der Leipziger Standort hat mir schon in den letzten Jahren als

Regionalgeschäftsführer sehr am Herzen gelegen“, gibt der zukünftige

Klinikgeschäftsführer zu. „Die Kombination aus internationalem Leuchtturm der

Herzmedizin und Sachsens größten Grund- und Regelversorger, der sich in letzter

Zeit viele zukunftsträchtige medizinische Schwerpunkte erarbeitet hat, ist in

dieser Form im Freistaat einmalig. Ich danke an dieser Stelle ganz besonders

Diana Lohmann, die den Standort in den letzten Jahren kontinuierlich

weiterentwickelt und dabei ein Hauptaugenmerk auf die Verzahnung der beiden

Kliniken gelegt hat.“

Diana Lohmann (41) hat insgesamt 19 Jahre in verschiedenen Funktionen bei

Helios gearbeitet. Sie war seit 2014 Geschäftsführerin des Leipziger

Herzzentrums und seit 2017 auch für das benachbarte Park-Klinikum. Ein

Schwerpunkt ihres Wirkens lag im Zusammenführen beider Häuser. Diana Lohmann

wird eine berufliche Herausforderung außerhalb der Helios Gruppe annehmen.

Für Roland Bantle liegt der Fokus der weiteren Entwicklung des Standortes auf

der Stärkung und dem Ausbau der vorhandenen Zentren: Kinderherzzentrum, Zentrum

für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, Zentrum für Altersmedizin oder

viszeral-onkologisches Zentrum. „Wir decken am Standort Leipzig wichtige

medizinische Felder ab, die zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen werden“, ist

sich Bantle sicher. „Darüber hinaus werden wir die eigene Fort- und

Weiterbildung stärken, um uns dadurch noch besser für den sich verschärfenden

Personalmangel in der Pflege aufzustellen.“

Quelle: Pressemitteilung, 19.06.2019