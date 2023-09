Helios Klinikum Aue mit neuem Geschäftsführer

Neuer Klinikgeschäftsführer am Helios Klinikum Aue (Pressemeldung).

Ab dem 1. Oktober 2023 übernimmt Johannes Biesold (33) die Klinikgeschäftsführung am Helios Klinikum Aue. Er folgt auf Uta Ranke, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Johannes Biesold wechselt von den Helios Weißeritztal-Kliniken nach Aue.

„Mit Johannes Biesold konnten wir einen engagierten Klinikgeschäftsführer aus den eigenen Reihen gewinnen, der mit seinen langjährigen Erfahrungen im stationären Bereich umfangreiche Kenntnisse mitbringt. Er ist mit den Strukturen in unserer Region bestens vertraut und kennt das Klinikum Aue bereits aus der engen standortübergreifenden Zusammenarbeit heraus“, sagt Prof. Dr. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost.

Johannes Biesold (33) blickt auf eine umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen zurück. Der gebürtige Leipziger studierte Wirtschaftsingenieurswesen in Freiberg und absolvierte im Anschluss ein Traineeprogramm bei Helios. Ab Februar 2021 war er Geschäftsführer der Asklepios Klinik Sebnitz ehe er Mitte 2022 zu Helios zurückkehrte. Seither ist er als Klinikgeschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken an den Standorten Freital und Dippoldiswalde tätig.

Neuer zweiter Geschäftsführer und künftig an der Seite von Herrn Biesold steht Matthias Wolf. Matthias Wolf ist bereits zweiter Geschäftsführer sowie Leiter der Abteilung Kaufmännisches Controlling im Helios Klinikum Plauen und verantwortet zudem als Regionalleiter in der Helios Region Ost das Ressort Erlössicherung. „Durch diese neue Aufstellung stellen wir die Kliniken künftig mehr im Verbund auf und wollen gemeinsame Synergien erschließen“, so Prof. Heumüller.

Johannes Biesold wird sich ab dem 1. Oktober 2023 als Klinikgeschäftsführer um alle wirtschaftlichen und strukturellen Belange am Helios Klinikum Aue kümmern und dafür sorgen, die gute Entwicklung weiterzuführen. „Ich wünsche Johannes Biesold dafür viel Erfolg, reichlich Schaffenskraft und gutes Gelingen bei seinen neuen Aufgaben und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Prof. Sebastian Heumüller.

„Ich bin sehr dankbar mich an einem solch traditionsreichen und wichtigen Klinik-Standort einbringen und beweisen zu können. Das Helios Klinikum Aue hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung vollzogen. Mit einem breiten Leistungsspektrum, hochmotivierten Kolleg:innen und einer modernen medizinischen Ausstattung nimmt das Klinikum eine herausragende Stellung als Gesundheitsdienstleiter in der Region ein. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und Möglichkeiten“, sagt Johannes Biesold.

Uta Ranke hat das Unternehmen aus privaten Gründen auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich möchte mich bei Uta Ranke an dieser Stelle sehr herzlich für ihr Engagement in den vergangenen Monaten bedanken. Unter ihrer Leitung sind wir aus den schweren Zeiten der Corona-Pandemie in die Normalität zurückgekehrt und konnten einige Projekte auf einen vielversprechenden Weg bringen“, so Prof. Sebastian Heumüller.

Quelle: Pressemeldung, 22.09.2023