Helios Klinikum Duisburg mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Mit Birger Meßthaler bekam das Helios Klinikum Duisburg am 1. Januar 2019 einen neuen Klinikgeschäftsführer. Er folgte auf Daniel Dellmann, der künftig die Geschäftsführung der Helios Kliniken Schwerin verantwortet. Birger Meßthaler wechselte aus Velbert an das

Helios Klinikum Duisburg. Dort war er seit einem knappen Jahr Geschäftsführer des Helios Klinikums Niederberg. In gleicher Position führte er bis Ende November zudem das Helios St. Josefs-Hospital Bochum sowie für jeweils drei Jahre die Helios Kliniken in

Warburg und Breisach.

„Durch das erweiterte Leistungsspektrum, die medizinische Ergebnisqualität und

besonders gute Teamarbeit hat das Helios Klinikum Duisburg in den

zurückliegenden fünf Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Das

Vertrauen, diesen Weg als Klinikgeschäftsführer gemeinsam mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortzusetzen, ist für mich Anerkennung und

Ansporn zugleich“, erklärt Birger Meßthaler seine Entscheidung, die ihm auch

weiterhin ein wohnortnahes Arbeiten ermöglicht.

Zu Helios kam der gebürtige Wipperfürther 2009 über das Trainee-Programm. Seine

Managementerfahrungen sammelte er an verschiedenen Helios Klinikstandorten

deutschlandweit und lernte dabei Krankenhäuser unterschiedlicher Größe und mit

unterschiedlich breitem Leistungsspektrum kennen. Schon in den Jahren zuvor

erwarb der 39-Jährige als Controller bei einem führenden internationalen

Immobilienunternehmen in Düsseldorf und in der Hotellerie entscheidende

Kompetenzen. 2008 absolvierte er an der International University of Applied

Sciences Bad Honnef seinen Abschluss im Studiengang International Business

Administration. Den Ausgleich zum Klinikalltag findet der Sportbegeisterte vor

allem auf dem Rennrad, auf Skiern und auf dem Fußballrasen.

„Ich habe Birger Meßthaler als einen Klinikgeschäftsführer kennengelernt, der

neuen Aufgaben mit viel Können und Begeisterung entgegentritt. Umso mehr hat

mich seine Zusage gefreut, die Leitung des Duisburger Standortes zu

übernehmen“, erklärt Regionalgeschäftsführer Reiner Micholka. „Daniel Dellmann

danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit und seinen Einsatz, den er künftig

ganz sicher genauso erfolgreich in die Region Nord einbringen wird.“

Für den 51-Jährigen Dellmann ist mit dem Wechsel an die Helios Kliniken

Schwerin nicht nur der Wechsel an eines der führenden Krankenhäuser in

Mecklenburg-Vorpommern verbunden, er kehrt damit auch zurück in die Nähe seiner

Familie.

Quelle: Pressemitteilung, 10.01.2019